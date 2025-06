Chef do programa ‘A Batalha dos Piores Cozinheiros’ morre aos 55 anos

Luto! A chef Anne Burrell, do programa ‘A Batalha dos Piores Cozinheiros’, morreu na manhã desta terça-feira, 17, aos 55 anos

A chef e apresentadora Anne Burrell, do programa A Batalha dos Piores Cozinheiros, morreu aos 55 anos. A morte dela aconteceu na manhã desta terça-feira, 17, em sua casa no Brooklyn, Nova York, informou a revista People. Por enquanto, a família não revelou a causa da morte.

Em um comunicado oficial, a equipe dela anunciou o falecimento da artista. “Anne era uma esposa, irmã, filha, madrasta e amiga amada. Seu sorriso iluminava todos os cômodos em que entrava. A luz de Anne irradiou muito além daqueles que ela conheceu, tocando milhões de pessoas em todo o mundo. Embora ela não esteja mais entre nós, seu calor, espírito e amor sem limites permanecem eternos”, informaram.

Ela ficou mundialmente conhecida por comandar o programa A Batalha dos Piores Cozinheiros por várias temporadas, nas quais transformava os cozinheiros ruins em profissionais competentes.

Anne Burrell se apaixonou pela culinária ainda na infância dentro de casa. Ela se formou em culinária no ano de 1996 e trabalhou em restaurantes em Nova York. Nos anos 2000, ela começou a dar aulas e também entrou para a TV no programa Iron Chef America. Logo depois, ela comandou seu primeiro programa de TV, chamado Secrets of a Restaurant Chef, que foi indicado ao Emmy. Ao longo de sua trajetória, ela teve vários programas na TV e participou de vários outros. Além disso, ela também escreveu livros de receitas.

A chef deixou o marido, Stuart Claxton, com quem era casada desde 2021.

