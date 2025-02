Chef Diego Lozano revela história inusitada de como foi parar na TV: ‘Acaso’

Em entrevista à TV CARAS, o chef Diego Lozano conta com detalhes como foi compor o time do Masterchef Confeitaria, reality da Band

Diego Lozano (40) entrou para o time de jurados do MasterChef Confeitaria, reality show gastronômico da Band, em novembro do ano passado, e desde então vem fazendo o maior sucesso entre o público do programa. Em entrevista exclusiva à TV CARAS, o chef – eleito o melhor confeiteiro de São Paulo em 2023 – conta com detalhes como foi parar na TV. “Acaso”, garante.

Ele relembra que estava em seu restaurante quando foi abordado. “Foi muito louco. Falo que as oportunidades estão aí e, às vezes, a gente não sabe aproveitá-las, né? Um dia, eu estava no meu restaurante almoçando com meu irmão e do nada chegou uma moça. Ela chegou logo se dirigindo a mim. ‘Oi, Diego, tudo bem? Queria falar com você. Posso me sentar aqui’. Eu não a conhecia e ela sentou. Aí, ela falou assim: ‘Diego, sou a chefe do MasterChef, a gente está fazendo o MasterChef Confeitaria e eu gostaria que você fosse o nosso fornecedor de sobremesas”, conta.

“Eu olhei para ela e falei: Como assim?. Ela: ‘A gente precisa de bastante doce para a gravação do programa. Gostaria que fosse você, porque os seus doces acho que tem a ver com o que a gente quer fazer. Falei: Renata – é o nome dela, né? –, não tenho interesse em ser o fornecedor de vocês. ‘Como assim?’, disse ela. Não, não tenho interesse, porque não quero. Quero muito ser o jurado, só me interessa isso. Se eu for o jurado, aí sim posso ser o fornecedor. ‘Ah, mas você é doido, nossa. Mas é uma oportunidade, tem dinheiro’ (argumentou ela). Falei: Não, não quero”, continua Diego.

Ele confessa que sempre sonhou em participar do MasterChef; e continua a história. “Ela falou: ‘Que loucura! Mas alguém já entrou em contato com você?’. Eu falei que nunca. Ela: ‘Posso passar o seu contato para o pessoal da Band?’. Falei: Por favor. Deu dois dias, estava lá trabalhando, abri a mensagem e tinha um textão, basicamente. ‘Oi Diego, tudo bem? Aqui é a Marisa, diretora do MasterChef’. Na hora que li diretora do MasterChef, já puxei a mensagem, e aí respondi assim: Oi Marisa, sou eu. Aí, ela falou: ‘Sou eu o quê?’. Eu: O novo jurado (risos)”, relata.

“Ela deu risada e falou que eu era doido, e eu: Sim, sou eu (risos). Sei que você está procurando. Sou eu e ponto final. Ela: ‘Que loucura! Nossa, você tem ar de arrogância, o que eu gostei’ (risos). Ela pediu para me conhecer e eu a chamei no meu restaurante. Ela foi, a gente se conheceu, bateu muito quando a gente conversou, foi superlegal. Dois meses depois, estava lá assinando o contrato como jurado”, emenda o chef.

Diego diz que sempre foi muito fã do reality show gastronômico. “Foi muito acaso. Era um sonho. Acompanho o MasterChef desde o início. Antes eu era superativo nas redes sociais, postava. Porque eu ficava alucinado, né? Sempre quis participar como jurado, convidado, mas nunca aconteceu. Tanto é que perguntei para a Marisa: Dez anos de programa e você nunca me chamou. Eu fiz alguma coisa para você? O que aconteceu? (risos)”, finaliza o confeiteiro.

MAIS SOBRE DIEGO

Considerado um dos melhores chocolateiros do País, Diego Lozano venceu a seletiva brasileira do World Chocolate Masters em 2007 e 2015, e ficado entre os 20 melhores do mundo na final mundial do mesmo campeonato.

Além disso, é fundador da Escola de Confeitaria, instituição especializada em ensinar técnicas da confeitaria, e dono do Levena, confeitaria em São Paulo. Lozano já tem experiência na TV, tendo apresentado o programa A Confeitaria no canal Bem Simples, da Fox.

