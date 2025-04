Cesar Tralli viaja às pressas para Roma: ‘Momento importante’

Após a notícia da morte do papa Francisco, Cesar Tralli viaja para a Itália para cobrir o funeral e o conclave da Igreja Católica

O apresentador Cesar Tralli revelou que embarcou às pressas para Roma, na Itália, após a notícia da morte do Papa Francisco nesta segunda-feira, 21. Durante a tarde, ele mostrou um vídeo direto do aeroporto para comunicar que fará parte da equipe de jornalismo da Globo que estará na Europa para acompanhar o funeral do papa e o conclave da Igreja Católica.

"Estou no aeroporto internacional de São Paulo, já despachei as malas, agora vou só com a bagagem de mão. Estou indo para Roma. Chego lá na Itália amanhã cedo. E eu vou reforçar essa cobertura especial da morte do Papa Francisco. Você vai acompanhar o nosso trabalho todo de lá, uma equipe grande, tem gente indo do Rio de Janeiro, eu aqui de São Paulo, nossa equipe de Londres, nossa correspondente na Itália. Nesse momento importante, nós todos mobilizados para o jornalismo da Globo. A gente se vê amanhã direto de Roma”, disse ele.

Na legenda, o jornalista contou que estava preparado para estudar durante o voo sobre o papa e a igreja. "Levo na bagagem um farto material de leitura e muita disposição para colaborar com nosso jornalismo neste momento histórico da perda do Papa Francisco. Estamos todos mobilizados e unidos para levar para você a melhor informação, com toda nossa dedicação e trabalho em equipe. Com todo carinho e respeito por você", comentou.

Cesar Tralli passou o domingo de Páscoa com a filha

O apresentador Cesar Tralli encantou ao postar um momento de seu feriado de Páscoa. Neste domingo, 20, o jornalista global deu uma pausa no trabalho e emocionou ao exibir o reencontro com sua filha, Manuella Pinheiro Tralli, de cinco anos.

Ao conseguir deixar o trabalho, o comunicador foi ao encontro de sua herdeira e de Ticiane Pinheiro, que estão viajando com a família de Helô Pinheiro no interior de São Paulo. César Tralli então matou a saudade da menina e se declarou para ela.

"Alegria. Alegria. Alegria. Uma pausa no plantão para celebrar o que pra mim é a essência da Páscoa: AMOR. Um ótimo domingo de Páscoa. Um beijo em você e na sua família. Com todas as bençãos de Deus", escreveu ele ao exibir o vídeo cheio de amor com a garota.