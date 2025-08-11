César Tralli relata conversa divertida com a filha durante visita dela à Globo

O jornalista César Tralli compartilhou fotos da visita ilustre da filha na Globo e relatou a 'conversa de bastidor' que teve com a pequena
O jornalista César Tralli iniciou esta segunda-feira, 11, em clima de alegria! Em suas redes sociais, o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, compartilhou alguns registros da visita ilustre que recebeu da filha, Manuella Tralli, em seu trabalho.
Além de mostrar as fotos da pequena nos estúdios do jornal, Tralli também relatou aos seguidores uma conversa divertida que teve com Manu nos bastidores. A ida da herdeira do jornalista à emissora aconteceu na última semana junto com a mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro.
"Registros de uma visita ilustre. Pra começar bem a semana! ‘Cliques’ feitos pela mamãe, Ticiane. O melhor é a conversa de bastidor: - Bora apresentar o Jornal Hoje com o papai, Manu? - Ah, tá! Que eu vou ficar aqui! Eu, hein! (Risos)", escreveu César Tralli, recordando a resposta sincera e divertida da pequena.
Ainda nos últimos dias, o âncora da Globo celebrou uma conquista de Manuella Tralli: a garota aprendeu a andar de bicicleta sem as rodinhas de apoio. "Pensa num pai feliz! Você se lembra quando aprendeu a andar de bicicleta? Sem rodinhas? Olha que momento mágico! E assim minha vida vai ganhando muito mais propósito e sentido… Haja fôlego, papai!", declarou o apresentador, na ocasião.
Veja as fotos de César Tralli com a filha na Globo:
Ver essa foto no Instagram
No domingo, 10, a adolescente Rafaella Justus dividiu com o público uma foto mais que especial ao lado do pai, Roberto Justus, e do padrasto, César Tralli. Em celebração ao Dia dos Pais, a herdeira mais velha de Ticiane Pinheiro prestou uma bela homenagem aos dois.
No registro compartilhado por Rafa Justus, ela aparece cercada do empresário e do jornalista enquanto tira uma selfie do trio. Na legenda, a jovem ressaltou o quanto ama os dois e se descreveu como sortuda por ser rodeada de amor; confira mais detalhes!
