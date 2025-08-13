César Tralli mostra camarim de Patrícia Poeta repleto de presentes dos fãs: 'Nunca tinha entrado'

O jornalista César Tralli mostrou como é o camarim da apresentadora Patrícia Poeta, que apresenta o Encontro. Veja o vídeo!
O jornalista César Tralli usou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, para compartilhar um registro nos bastidores da Globo nos estúdios em São Paulo. Na publicação, ele mostrou como é o camarim da apresentadora Patrícia Poeta, que apresenta o Encontro.
Minutos antes da artista entrar no ar com o Encontro, o jornalista abriu a porta do camarim e mostrou detalhes do espaço, que foi decorado com presentes dos fãs. "Eu adoro fazer isso, mostrar como é nosso trabalho. Temos aqui uma Poeta. Tem uma Poeta aqui? Olha esse camarim. Fazia tempo que eu estava para visitar esse camarim", declarou ele.
Em seguida, o jornalista mostrou como é o local e registrou os quadros, canecas, além de lembranças do Brasil todo."Olha que lindo, nunca tinha entrado aqui, que demais!", falou o apresentador."É tudo presente do pessoal que vem no programa, as canecas, quadros, desenhos, lembranças do Brasil todo, terços, tem de tudo", detalhou Patrícia.
Nos comentários, os fãs deixaram elogios. "Parabéns. Patrícia adorei esse "Encontro" dois grandes profissionais", disse uma. "Isso é o que eu chamo de “ENCONTRO” dois grandes jornalistas e apresentadores juntos? Que demais! Sou muito fã dos dois", falou outra. "O seu perfil é o melhor, sempre nos trazendo os bastidores. Amo", declarou uma terceira pessoa.
Recentemente, a apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou fotos de um momento especial com a filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, e o marido, o jornalista César Tralli. Nos últimos dias, a famosa foi com a herdeira visitar o trabalho do pai na Globo e exibiu os registros feitos no jornal.
"Visitar o papai no trabalho é bom demais", relatou a jornalista. Já no domingo de Dia dos Pais, Ticiane Pinheiro fez um almoço especial em sua casa para os pais da família. Além de combinarem looks, eles ainda puderam se deliciar com um bolo personalizado com o nome de cada pai presente.
