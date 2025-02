César Tralli mostra antigo fã que hoje trabalha com ele: 'Consideração'

Na Globo, César Tralli mostra encontro com fã antigo que hoje trabalha na mesma empresa que ele como jornalista; saiba toda a história

O apresentador César Tralli sempre compartilha um pouco dos bastidores de seu trabalho na Globo e, nesta quarta-feira, 19, mostrou uma visita especial que teve de um colega de trabalho, que, no passado, enviou-lhe um e-mail pedindo conselhos para entrar na profissão.

Ao lado do jovem, que enviou a mensagem aos 15 anos, o esposo de Ticiane Pinheiro falou sobre a importância de persistir no sonho e ter humildade. Aos 28 anos, Vinicius trabalha na rádio CBN e celebra quatro anos na mesma empresa que o comandante do Jornal Hoje.

"Uma Singela Visita… Carregada de grande significado. A vida é isso! Eterno aprendizado. A lição que fica: nossas atitudes, o amor ao próximo, o respeito, a consideração. Parabéns, Vinicius. Por acreditar nos seus sonhos", escreveu o jornalista.

Ainda nos últimos dias, César Tralli compartilhou outro bastidor do jornal e mostrou que prepara sua aparência para assumir a bancada. Recentemente, o apresentador exibiu outro bastidor da TV Globo. Na ocasião, ele revelou como é a horta de Ana Maria Braga, espaço localizado na emissora em São Paulo. "E aí, como está a sua vida? Apimentada? Olha que legal, viemos dar um passeio na horta da Ana Maria Braga, do Mais Você. Olha que coisa linda, que capricho. Você vem dando esse ‘rolêzinho’ e vai vendo o quanto é bonito esse lugar aqui da nossa emissora, com esse verde e essas plantas", disse ele.

Ticiane Pinheiro ganha declaração especial de César Tralli

O jornalista César Tralli usou as redes sociais na noite de domingo, 2, para fazer uma declaração especial à esposa, Ticiane Pinheiro, após a apresentadora compartilhar alguns registros do fim de semana em família. O casal viajou para Campos do Jordão, em São Paulo, junto com a filha caçula, Manuella Tralli, de 5 anos.

Em seu Instagram oficial, Ticiane dividiu com os seguidores um álbum de fotos de momentos marcantes do trio no local. Em um dos cliques, a comunicadora da Record TV aparece trocando beijos com o companheiro. Apaixonado, César Tralli fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para a amada nos comentários da publicação; confira detalhes!

