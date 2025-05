César Tralli distribui 'mimo' recebido do Mais Você para colegas nos bastidores

O jornalista César Tralli dividiu com os colegas de trabalho um presente especial recebido diretamente do programa Mais Você; veja vídeo

O jornalista César Tralli encantou os seguidores na tarde desta quarta-feira, 21, ao compartilhar um vídeo nos bastidores do 'Jornal Hoje', da TV Globo. No registro, o comunicador contou que recebeu alguns pratos de comidas diretamente do 'Mais Você' , programa de Ana Maria Braga.

Antes de entrar ao vivo no telejornal, Tralli aproveitou para distribuir aos colegas de trabalho os alimentos enviados pela equipe do programa matinal. No vídeo publicado, o marido de Ticiane Pinheiro aparece andando na redação do jornal enquanto entrega pedaços de bolo e coxinhas.

" Quem não gosta de um mimo? Ainda mais quando você menos espera… A turma do Mais Você mandou de presente pro JH um lanchinho pré-almoço. E naquele capricho de sempre. Isso é que eu chamo de um alimento pro coração! Muito obrigado! Que alegria!", escreveu César Tralli na legenda da postagem.

Encantados com o registro, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao âncora do 'Jornal Hoje' e toda a sua equipe. "Tralli é muito especial. Tratamento carinhoso com seus colegas de trabalho", declarou uma admiradora. "Que gentil", disse outra. "César, você é um ser de luz", falou uma terceira.

César Tralli mostra marmita em dia de trabalho

Recentemente, César Tralli mostrou que é gente como a gente e também leva marmitas para o trabalho. Por meio das redes sociais, o jornalista exibiu um prato de salada caprichado e ainda revelou um detalhe mais do que especial.

"Marmita com pinhão que a Manuella colheu em Campos do Jordão", disse ele, se referindo à filha de cinco anos, fruto de seu casamento com Ticiane Pinheiro. Sempre carismático, o apresentador do Jornal Hoje costuma compartilhar alguns detalhes de seu dia a dia, incluindo o tempo em que passa na TV Globo.

