César Tralli celebra volta ao Jornal Hoje após férias em família: 'Alegria'

Ele voltou! O jornalista César Tralli deixou um recado para o público ao retornar ao trabalho após período de férias; veja vídeo

Os telespectadores poderão acompanhar César Tralli novamente na telinha! O jornalista retornou ao trabalho nesta terça-feira, 8, após passar um período de férias ao lado da família em Orlando, nos Estados Unidos.

Em seu perfil oficial, o âncora do 'Jornal Hoje' publicou um vídeo mostrando os bastidores de sua volta aos Estúdios Globo. Esbanjando alegria, Tralli foi recebido com muito carinho pelos colegas de profissão, que celebraram sua volta.

" A felicidade da volta ao Jornal Hoje. Logo mais também tem Globonews. É sempre muito bom encontrar os amigos da firma, tantos colegas maravilhosos. Essa equipe que eu admiro e respeito cada dia mais ", escreveu o apresentador na legenda da postagem.

Por fim, César Tralli deixou um recado ao público que o acompanha diariamente na TV: " Como eu sempre digo: minha alegria é a sua companhia! ", finalizou o jornalista. Além dos colegas de trabalho, diversos internautas também comemoraram o retorno tão esperado do apresentador.

"Nós estamos ansiosos. Te amamos", comentou uma seguidora. "Estava sentindo sua falta, meu amigo! Seja muito bem-vindo", disse outra. "Seja bem-vindo de volta já com saudades! Seu parceiro fez o jornal muito bem", falou uma terceira. "Bom retorno, Deus abençoe. A sua energia contagia", escreveu mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por César Tralli (@cesartralli)

Para onde César Tralli viajou?

O jornalista César Tralli aproveitou as férias ao lado da esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro, da filha do casal, Manuella Tralli, e da enteada, Rafaella Justus. A família viajou para Orlando, nos Estados Unidos, e curtiu alguns dias de descanso por lá.

Tralli, Tici e a caçula do casal retornaram ao Brasil no último domingo, 6, enquanto Rafa Justus permaneceu de férias ao lado do pai, Roberto Justus. A apresentadora da Record TV, inclusive, abriu um álbum de fotos especiais de momentos inesquecíveis da viagem.

Nas imagens compartilhadas por Ticiane Pinheiro, é possível notar que a família curtiu bastante os dias fora do país. "Nossas férias chegaram ao fim, agora ficam as memórias e recordações de momentos incríveis vividos intensamente nesses 15 dias", escreveu a apresentadora na legenda; confira os registros!

Leia também: Helô Pinheiro comemora aniversário de 82 anos com filhos e netas; veja as fotos