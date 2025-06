Cesar Filho tem atitude inusitada após falha técnica durante jornal ao vivo

O jornalista Cesar Filho improvisa durante a apresentação do SBT Brasil nesta segunda-feira, 16, após problema técnico no TP do noticioso; veja!

Na noite desta segunda-feira, 16, o jornalista Cesar Filho precisou improvisar ao lidar com uma situação atípica durante a transmissão do SBT Brasil . Isso porque o teleprompter, aparelho responsável por exibir o texto a ser lido pelo apresentador sobre a notícia, teve um problema técnico, e o comunicador tomou uma atitude inusitada para conseguir noticiar o fato.

Após saudar o telespectador com um "boa noite" em direção à câmera do noticioso, Filho abaixou a cabeça e começou a ler o script, que segurava nas mãos. A leitura durou cerca de 20 segundos e a atitude do comunicador para 'chamar' a reportagem dividiu opiniões dos internautas.

Nas redes sociais, o público reagiu: "Ele não sabia o que era a chamada para falar olhando para a câmera?", questionou um; "Profissional é isso. Não fica preso a nada. Proatividade total!", elogiou outro. "Achei o improviso ótimo", complementou mais uma.

Confira, abaixo, o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virei Jornalista (@vireijornalista)

Luma Cesar conta por que está morando na casa dos pais após casamento

Recentemente, a filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, falou sobre onde morará com o esposo, o empresário estrangeiro Ed Beccle.

Ao abrir uma caixinha de perguntas, Luma foi questionada por um seguidor obre quando terá um lar com o amado e ela explicou o que acontece. Ela então disse que estão construindo uma casa e que a obra ainda não tem previsão de término.

"Vamos morar no Brasil, estamos muito animados, já temos uma casa aqui, mas como o trabalho do Ed é lá fora, a família do Ed é á de fora, sempre vamos estar um pouco lá e um pouco cá, sempre vai ter essa divisão do nosso tempo entre os países, a Inglaterra, EUA, vamos estar entre os três, mas morar é aqui no Brasil", explicou. Veja!

Leia também: Luma Cesar explica ausência de aliança após casamento: 'Costume'