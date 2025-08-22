Celso Zucatelli revela hábitos para manter a leveza: 'Sou um cara de fé'

Apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli comemora os 20 anos do programa e recorda momentos marcantes em entrevista à CARAS Brasil

No comando do Hoje em Dia (Record TV), Celso Zucatelli (52) não esconde a empolgação em estar à frente da atração em um marco especial: nesta sexta-feira, 22, o programa completa 20 anos no ar. Parte do time de apresentadores, o jornalista revela hábitos que o ajudam a manter a leveza ao vivo e explica qual o segredo para a longevidade do programa.

"Eu sou um cara de Fé. A primeira coisa que faço quando percebo que acordei é agradecer a Deus por estar vivo, com saúde e ter a oportunidade de aproveitar mais um dia ao lado da minha família, dos meus amigos e dos meu colegas na TV", começa Celso Zucatelli, em entrevista à CARAS Brasil. "Segundo antes de entrar no ar, eu sempre digo para nossa equipe: vamos nos divertir."

O apresentador explica que mantém a postura mesmo quando precisa tratar assuntos duros, já que entende que isso faz parte da sua responsabilidade. "Não podemos esquecer que amamos o que fazemos e devemos agradecer pela oportunidade de viver isso diariamente."

Para ele, a chave para o programa estar há tantos anos no ar é justamente essa. "Não podemos esquecer nossas origens, mas também precisamos olhar para o futuro e para as novidades. É uma combinação de respeito ao público fiel que nos acompanha e de criatividade no desenvolvimento de novos conteúdos. E nossa produção está preocupada com isso o tempo todo."

O apresentador também recorda momentos marcantes ao longo de seus anos no programa. Desde o seu primeiro dia, até grandes coberturas como as Olimpíadas de Londres e os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, ele afirma que o compromisso com assuntos atuais também é o que deixa a marca do programa.

"Lembro [do meu primeiro dia] como se fosse hoje. Quando me sentei no sofá, minutos antes do início do programa e entrando pela primeira vez naquele estúdio, Ana Hickmann se levantou, foi até a bancada, pegou um café, me deu e disse: é assim que recebemos nossos amigos em casa. E aqui eu fiquei."

Para além do Zucatelli conhecido pelos telespectadores, ele afirma que nas horas de folga gosta de curtir a casa com a esposa, a jornalista Ana Claudia Duarte, e com os cachorros. "Viajar, andar de moto, curtir um bom filme, cozinhar, fazer esportes radicais são algumas das minhas estratégias para recarregar minhas baterias", completa.

"E, nos últimos anos, minha volta ao teatro tem sido também um grande prazer, especialmente porque tenho a oportunidade de contracenar com a minha esposa e a gente adora isso", acrescenta o apresentador, que revela os planos para o futuro. "Quero seguir viajando para conhecer o mundo, trabalhando com o que eu amo e pedindo a Deus saúde para aproveitar a vida, da melhor maneira possível."

CONHEÇA CELSO ZUCATELLI

Nascido em São Paulo, Celso Zucatelli é um jornalista e apresentador de televisão, conhecido por sua longa trajetória em programas de diversas emissoras. Ele começou a carreira na imprensa escrita e, em 1990, migrou para a TV e trabalhou como repórter, apresentador e editor-chefe em canais como Band e Record.

Entre 2002 e 2006, ele apresentou o Jornal da Cultura (TV Cultura) e, no mesmo ano, voltou para a Record. À época, o jornalista comandou a apresentação do SP Record e, posteriormente, passou a integrar o time do Hoje em Dia. Casado com a jornalista Ana Claudia Duarte, ele também é conhecido por sua paixão por cachorros, especialmente seus dois cães, Paçoca e Tapioca.