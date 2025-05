Celebrando 18 anos de 'Vai Pra Onde?', Bruno de Luca relembra aventuras inesquecíveis pelo mundo

Há 18 anos no ar, Bruno de Luca expressou gratidão por experiências no programa 'Vai Pra Onde?': "Construção do que sou hoje"

Aos 42 anos, Bruno de Luca está em clima de festa! O apresentador e ator celebra uma marca histórica na TV: são 18 anos ininterruptos no ar com Vai Pra Onde?, no Multishow . A atração, que surgiu do desejo de explorar o mundo com olhar espontâneo e linguagem acessível, tornou-se referência no turismo e entretenimento.

"Quando iniciei essa jornada, tinha apenas 25 anos, uma mochila nas costas, uma câmera simples nas mãos e o desejo genuíno de fazer o programa ultrapassar sua primeira temporada", recordou Bruno, que se manteve firme apesar dos desafios enfrentados.

Ao longo destes anos, não faltaram aventuras para contar! Bruno saltou de bungee jump no Canal de Corinto, na Grécia, sobrevoou as pirâmides do Egito de balão, nadou entre tubarões no Havaí e correu pela icônica Muralha da China. Na lista de momentos marcantes também estão mergulhos na piscina mais alta de Singapura, um kart fantasiado de Pikachu pelas ruas de Tóquio e até enfrentar a maior nevasca das últimas duas décadas na Croácia.

Reconhecido pela forma descontraída e autêntica de se comunicar, Bruno adotou a autogravação com câmeras portáteis muito antes das redes sociais popularizarem esse estilo.

"Comecei como mochileiro, hospedado em albergues e gastando o mínimo possível. Aos 30, vivi experiências radicais e, por vezes, desfrutei do estilo de vida luxuoso de grandes cidades. Dormi em trens na Índia, África do Sul e Espanha, acampei em cenários naturais no Brasil e recebi uma surpresa inesquecível com a presença dos meus pais em uma gravação", relatou o comunicador.

Vida pessoal

O tempo passou e, junto com ele, também vieram as mudanças na vida pessoal. Hoje, Bruno compartilha as viagens ao lado da esposa, Sthefany Vidal, e da filha, Aurora, que ainda está na barriga. “Celebro a minha própria evolução", declarou.

“O Vai Pra Onde? é o retrato da minha juventude, das minhas mudanças e da construção do que sou hoje”, completou Bruno de Luca.

Nas redes sociais, o comunicador também não deixou de expressar sua gratidão e orgulho do projeto. "Obrigado a vocês que sempre curtiram, sempre assistiram, se inspiraram e foram explorar o mundo.", disse ele.

Com novas histórias e momentos emocionantes, a temporada mais recente do programa foi registrada na Disney, nos Estados Unidos, e já pode ser conferida no Globoplay.

