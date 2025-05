Cauã Reymond chega aos 45 anos; ator abandonou curso de Psicologia para seguir na arte

No ar na Globo com o remake de Vale Tudo, Cauã Reymond chegou a tentar carreira como psicólogo e trabalhou como modelo internacional antes de virar ator

No dia 20 de maio,Cauã Reymond chega aos 45 anos. No ar na Globo como César no remake de Vale Tudo, o ator tem um passado repleto de caminhos alternativos antes da atuação. Além de ter sido modelo internacional, o galã abandonou o curso de Psicologia para seguir na arte. Relembre a trajetória do artista que está entre os assuntos do momento com Vale Tudo.

Jornada até a atuação

Cauã Reymond nasceu no Rio de Janeiro, filho de Denise Reymond (1964-2019)e do psicólogo José Marques (65). Cresceu em Nova Friburgo e, como tantos jovens em fase de autoconhecimento, buscou diferentes caminhos antes de fincar os pés na atuação.

Começou a faculdade de Psicologia, mas, inquieto, não demorou a trocar os livros técnicos pelas passarelas e sets de fotografia. Ainda na adolescência, foi descoberto como modelo e embarcou para a Europa, onde morou em Milão e Paris. Trabalhou com grandes nomes da moda, como Gaultier (73), Ferré (1944-2007) e Karl Lagerfeld (1933-2019), dividindo campanhas com Gisele Bündchen (44) e Fernanda Tavares (44). Apesar da carreira promissora nas passarelas, o brilho das lentes parecia indicar outra vocação.

Em 2000, Cauã cruzou o Atlântico rumo a Nova York. Lá, mergulhou no mundo da atuação ao estudar com Susan Batson (82), respeitada coach de estrelas como Nicole Kidman (57) e Tom Cruise (62). A experiência o transformou e selou sua decisão: ele trocaria a Psicologia pela arte dramática. De volta ao Brasil, ainda tentou retomar os estudos na universidade, mas logo foi fisgado pela TV. Começava ali a carreira de um dos maiores galãs contemporâneos da televisão brasileira.

Carreira promissora

Seu pontapé inicial na TV foi com Malhação, em 2002, no papel do vaidoso Mau-Mau. A simpatia e o carisma do personagem conquistaram o público adolescente, e Cauã permaneceu por duas temporadas na produção.

Em seguida, encarnou Thor Sardinha, lutador carismático em Da Cor do Pecado, e o jovem pescador Floriano, em Como Uma Onda. Foi só o começo de uma sequência de personagens populares, que consolidaram seu talento e presença de cena.

Em Belíssima (2005), seu personagem Mateus causou burburinho como um michê apaixonado pela prima, e seu desempenho foi elogiado por veteranos. Mas foi em A Favorita (2008), no papel do conturbado Halley, que Cauã se consolidou de vez. A interpretação rendeu prêmios e reconhecimento, além de colocá-lo no radar como um dos atores mais promissores de sua geração. Em 2011, brilhou como Jesuíno em Cordel Encantado, um herói nordestino que vivia um amor de conto de fadas com Açucena (Bianca Bin).

Em 2012, depois de seu primeiro protagonista com Jesuíno, o ator deu vida a Jorginho no sucesso Avenida Brasil, o que o consagrou como um ator do alto escalão da emissora. Além das novelas, Cauã também mostrou talento no cinema e nas séries: atuou em filmes como Divã, Se Nada Mais Der Certo e À Deriva, e protagonizou séries como Amores Roubados, O Caçador e Ilha de Ferro.

De volta ao horário nobre

Agora, Cauã Reymond revive César Ribeiro no aguardado remake de Vale Tudo. O papel é simbólico: ele interpreta o personagem originalmente vivido por Carlos Alberto Riccelli (78), em uma das novelas mais emblemáticas da história da TV.

A escolha vem após o ator estrelar duas novelas recentes da faixa: Um Lugar ao Sol (2021), onde viveu os gêmeos Renato e Christian, e Terra e Paixão (2023), no papel de Caio Olmedo. Em meio a polêmicas envolvendo supostas brigas nos bastidores da atual novela das nove, o ator segue dono de uma carreira consagrada na televisão.

