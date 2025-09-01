CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Cátia Fonseca se despede do Dança dos Famosos após eliminação: 'Nunca imaginei'
TV / Bastidores

Cátia Fonseca se despede do Dança dos Famosos após eliminação: 'Nunca imaginei'

Cátia Fonseca comenta sua eliminação do Dança dos Famosos, celebra a experiência no programa e revela aprendizados e emoções vividas

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 11h27

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Cátia Fonseca foi eliminada do Dança dos Famosos
Cátia Fonseca foi eliminada do Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / TV Globo

A apresentadora Cátia Fonseca se despediu oficialmente do Dança dos Famosos após ser eliminada da competição no domingo, 31. Em suas redes sociais, ela destacou a importância da experiência e o aprendizado adquirido ao longo das semanas no programa.

"Quero deixar aqui meu agradecimento de coração a todos que fizeram meus dias no Dança dos Famosos serem tão incríveis. Sou imensamente grata por ter conhecido pessoas tão especiais, queridas e que se tornaram amigos que vou levar para a vida. Essa foi, sem dúvida, a experiência mais intensa, desafiadora e maravilhosa que já vivi, e quero manter esse contato com cada um de vocês", declarou ela.

A apresentadora ainda reforçou que a experiência foi positiva, independentemente do resultado: "Nunca imaginei que em um desafio tão grande eu encontraria tanto carinho, suporte e amizade. Dividir cada momento com vocês foi um presente", concluiu Cátia Fonseca, garantindo que, mesmo fora da competição, levará consigo lembranças marcantes.

Com a eliminação, a apresentadora se despede do Dança dos Famosos, encerrando sua participação de forma positiva e inspiradora. Ao ser eliminada, ainda no palco do 'Domingão com Huck', Cátia agradeceu pela oportunidade: "Foi a melhor e maior experiência desafiadora da minha vida. Eu tenho 31 anos de profissão e eu nunca me joguei em nada de corpo e alma como me joguei aqui".

Cátia Fonseca se despede do Dança dos Famosos - Reprodução/Instagram
Cátia Fonseca se despede do Dança dos Famosos - Reprodução/Instagram

Cátia Fonseca agradece Luciano Huck após eliminação

Logo após ser eliminada do Dança dos Famosos, Cátia Fonseca publicou um agradecimento especial ao apresentador Luciano Huck: "Amei demais te conhecer. Amei cada segundo. Obrigada por me permitir viver isso tudo", declarou a ex-participante do quadro.

Cátia Fonseca manda mensagem para Luciano Huck - Reprodução/Instagram
Cátia Fonseca manda mensagem para Luciano Huck - Reprodução/Instagram

Como foi a eliminação de Cátia Fonseca do Dança dos Famosos?

Na noite de domingo, 31, o público do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, se despediu das participantes Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca. As duas foram eliminadas na repescagem da atração.

Nesta rodada, 8 participantes dançaram o ritmo do rock dos anos 50/60 com seus professores. As duplas fizeram as apresentações e só receberam as notas no final do quadro. Assim, as participantes Fernanda e Cátia foram as que receberam as menores notas e foram desclassificadas.

A partir da próxima semana, os participantes da Dança dos Famosos já iniciam a disputa pela vitória na grande final e uma dupla será eliminada a cada domingo.

Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca foram eliminadas do Dança dos Famosos - Reprodução/Instagram
Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca foram eliminadas do Dança dos Famosos - Reprodução/Instagram

Quem participou da repescagem do Dança dos Famosos?

Após um empate entre o grupo B e C, o apresentador Luciano Huck informou que a dinâmica da repescagem seria alterada. Como solução, o comunicador sugeriu colocar os participantes dos dois grupos para dançarem, de forma individual, na semana seguinte. Assim, as duas duplas com as menores notas deixariam a competição.

Com isso, David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira, Nicole Bahls, Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson disputaram a repescagem do Dança dos Famosos 2025. A apresentação dos artistas foi ao ar no último domingo, 31.

Leia também: Luciano Huck ‘corta' fofoca sobre vida pessoal na Dança dos Famosos

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

dança dos famososCátia FonsecaDomingão com HuckDança dos Famosos 2025
Dança dos Famosos Dança dos Famosos  

Leia também

Dança dos Famosos

Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca - Foto: Reprodução / Globo

Dança dos Famosos: Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca são eliminadas

Deu o que falar

Luciano Huck - Foto: Reprodução / Globo

Luciano Huck ‘corta' fofoca sobre vida pessoal na Dança dos Famosos

Amor

Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução / Globo

Cesar Tralli diz qual é o seu acordo com Ticiane Pinheiro desde que se conheceram

Recomeço

Simone Gutierrez - Foto: Reprodução / Instagram

Após ser faxineira e babá, Simone Gutierrez tenta se reinventar nos EUA

Novidades

Álvaro Xaro - Foto: Reprodução / Instagram

Álvaro Xaro fala sobre desafios de participar do Dança dos Famosos

Streaming

Luna (Leticia Vieira) e Flora (Alanis Guillen) na série Vermelho Sangue - Foto: Globo / Paulo Belote

Letícia Vieira e Alanis Guillen estrelam Vermelho Sangue, nova série Original Globoplay

Últimas notícias

NoneOferta Relâmpago: desconto de 65% na caixa de som JBL GO4
Bruninho posta foto com a nova namoradaBruninho, do vôlei, posta primeira foto com a nova namorada; saiba quem é
Charlotte Church e Agnaldo Rayol no programa Domingão do FaustãoTerra Nostra - Cantora da abertura da novela perdeu fortuna: ‘Pesadelo sombrio’
Maíra Cardi exibe barrigão na GréciaGrávida, Maíra Cardi exibe barrigão em novas fotos de viagem à Grécia
Poliana Rocha e LeonardoPoliana Rocha reage ao saber que mulher deu cantada em Leonardo
Alice Wegmann impressiona com prova de cabelo de SolangeAlice Wegmann impressiona com prova de cabelo para Solange de Vale Tudo
Confira as previsões para os signos em setembroSetembro traz reviravoltas e revelações profundas; veja previsão de cada signo
Cátia Fonseca foi eliminada do Dança dos FamososCátia Fonseca se despede do Dança dos Famosos após eliminação: 'Nunca imaginei'
Ticiane Pinheiro diz por que está carregando sua cachorrinha para todos os ladosTiciane Pinheiro diz por que está levando sua cachorrinha para o trabalho
Conheça quatro adaptações literárias que estreiam no segundo semestre de 2025Conheça 4 adaptações literárias que chegam nas telinhas ainda esse ano
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade