Cátia Fonseca se despede do Dança dos Famosos após eliminação: 'Nunca imaginei'

Cátia Fonseca comenta sua eliminação do Dança dos Famosos, celebra a experiência no programa e revela aprendizados e emoções vividas

A apresentadora Cátia Fonseca se despediu oficialmente do Dança dos Famosos após ser eliminada da competição no domingo, 31. Em suas redes sociais, ela destacou a importância da experiência e o aprendizado adquirido ao longo das semanas no programa.

"Quero deixar aqui meu agradecimento de coração a todos que fizeram meus dias no Dança dos Famosos serem tão incríveis. Sou imensamente grata por ter conhecido pessoas tão especiais, queridas e que se tornaram amigos que vou levar para a vida. Essa foi, sem dúvida, a experiência mais intensa, desafiadora e maravilhosa que já vivi, e quero manter esse contato com cada um de vocês ", declarou ela.

A apresentadora ainda reforçou que a experiência foi positiva, independentemente do resultado: " Nunca imaginei que em um desafio tão grande eu encontraria tanto carinho, suporte e amizade. Dividir cada momento com vocês foi um presente ", concluiu Cátia Fonseca, garantindo que, mesmo fora da competição, levará consigo lembranças marcantes.

Com a eliminação, a apresentadora se despede do Dança dos Famosos, encerrando sua participação de forma positiva e inspiradora. Ao ser eliminada, ainda no palco do 'Domingão com Huck', Cátia agradeceu pela oportunidade: " Foi a melhor e maior experiência desafiadora da minha vida. Eu tenho 31 anos de profissão e eu nunca me joguei em nada de corpo e alma como me joguei aqui ".

Cátia Fonseca agradece Luciano Huck após eliminação

Logo após ser eliminada do Dança dos Famosos, Cátia Fonseca publicou um agradecimento especial ao apresentador Luciano Huck: " Amei demais te conhecer. Amei cada segundo. Obrigada por me permitir viver isso tudo ", declarou a ex-participante do quadro.

Como foi a eliminação de Cátia Fonseca do Dança dos Famosos?

Na noite de domingo, 31, o público do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, se despediu das participantes Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca. As duas foram eliminadas na repescagem da atração.

Nesta rodada, 8 participantes dançaram o ritmo do rock dos anos 50/60 com seus professores. As duplas fizeram as apresentações e só receberam as notas no final do quadro. Assim, as participantes Fernanda e Cátia foram as que receberam as menores notas e foram desclassificadas.

A partir da próxima semana, os participantes da Dança dos Famosos já iniciam a disputa pela vitória na grande final e uma dupla será eliminada a cada domingo.

Quem participou da repescagem do Dança dos Famosos?

Após um empate entre o grupo B e C, o apresentador Luciano Huck informou que a dinâmica da repescagem seria alterada. Como solução, o comunicador sugeriu colocar os participantes dos dois grupos para dançarem, de forma individual, na semana seguinte. Assim, as duas duplas com as menores notas deixariam a competição.

Com isso, David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira, Nicole Bahls, Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson disputaram a repescagem do Dança dos Famosos 2025. A apresentação dos artistas foi ao ar no último domingo, 31.

