Catia Fonseca relembra quando Claudete Troiano ‘puxou seu tapete’

Catia Fonseca revela o que achou sobre ‘puxada de tapete’ de Claudete Troiano em programa de TV no passado

A apresentadora Catia Fonseca relembrou uma história de bastidores do seu passado na TV. Em entrevista no Programa Flávio Ricco, na LeoDiasTV, ela contou sobre quando a apresentadora Claudete Troiano ‘puxou seu tapete’.

No passado, Claudete foi até a direção do programa Note e Anote para se oferecer para ocupar o lugar de apresentadora, que era de Catia Fonseca. Na época, a troca aconteceu. Agora, Catia relembrou que a atitude de Claudete foi algo normal em um ambiente de trabalho e não guarda mágoas, mas questionou a atitude da emissora em aceitar a oferta.

"O problema não é a pessoa se oferecer pro seu lugar, é a emissora ter escolhido isso. Então, foi uma escolha da emissora", disse ela, e completou: "A Claudete não errou em pedir. Quem aceitou foi a emissora".

Hoje em dia, Catia Fonseca comanda o programa Melhor da Tarde, na Band.

O primeiro casamento de Catia Fonseca

A apresentadora Catia Fonseca teve uma conversa sincera com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, sobre a sua vida pessoal. Ela relembrou o fim do seu primeiro casamento e contou que foi ela quem saiu de casa quando decidiu se separar.

A estrela era casada com Dafnis da Fonseca. “Eram propósitos de vidas diferentes e deu certo por 26 anos. Meus filhos eram adolescentes e aí entra a mãe, você deixa a mulher de lado. Arrumei a malinha e saí”, disse ela, e completou: “Fui eu quem saiu de casa, era eu quem não queria mais, então eu saí. Não existe embate”.

Então, ela relembrou a reação dos filhos com a sua decisão. “Todo filho sente. Aí eu falei: 'Já estou com as coisas aqui para ir embora'. Eles falaram: 'Pode ir que a gente cuida dele aqui'”, comentou.

Assim, Cátia Fonseca relembrou o início do namoro com o atual marido, Rodrigo Riccó. “Ele se separou e eu falei: 'não posso estar gostando dele'. Comecei a dar uns coices, mas comecei a pensar que de fato eu gostava dele. Só que eu não queria, porque estava saindo de um relacionamento e ele também”, contou ela, que engatou o romance e está radiante. “A gente se permitiu e foi fantástico. Eu entrei mais pronta”, declarou.

