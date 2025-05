Cátia Fonseca opina sobre polêmica com Latino: 'É muito triste'

A apresentadora Cátia Fonseca surpreendeu ao opinar sobre a polêmica envolvendo Latino e um dos filhos. Veja o que ela falou

A apresentadora Cátia Fonseca deu sua opinião sobre a polêmica envolvendo o cantor Latino e um dos filhos. Nesta semana, o artista repercutiu na internet ao expor um problema familiar com o rapaz e dizer que é alvo de ameaças. Com isso, no programa Melhor da Tarde, na Band, a comunicadora falou sobre o que pensa da situação.

“Eu vou falar uma coisa, como pessoa física. É muito triste a gente ver uma pessoa como o Latino falando coisas tão incorretas, inadequadas, pesadas, sem um pingo de entendimento do que é ser um dependentequímico”, disse ela.

E completou: "A gente não precisa ser psicólogo ou psiquiatra pra saber, a gente só precisa ter bom senso e buscar um pouquinho de informações no Google, nas redes sociais, seja onde eu for, mas se informar. É uma questão química! Então não é falta de vergonha na cara nem ser vagabundo, não é nada disso. Talvez, Latino, para você seja importante, e eu te falo isso de coração, conversar com um psicólogo ou com um psiquiatra para você entender como isso acontece na vida das pessoas”.

Por fim, a comunicadora disse: "Não é vergonhoso a gente ir atrás de conhecimento, vergonhoso é ver quem teria que proteger o seu filho [fazer isso]. E não é porque é de sangue, porque eu acho que filho a gente escolhe, mesmo tendo sangue, se a gente quer ou não… Cadê a empatia? Não precisa nem ter amor, porque amor, pelo que a gente viu, parece que não tem mesmo".

Saiba o que Latino falou sobre o filho

O cantor Latino disse que está sendo alvo de ameaças de um dos filhos. Ele contou que conheceu o rapaz apenas quando ele já era adulto e que a relação deles está difícil por causa da personalidade do jovem. "Trouxe ele pra perto, empreguei ele em vários lugares, pedi ajuda pra várias pessoas inclusive para minha propria banda. Trouxe ele pra trabalhar comigo. [...] Inclusive agredido minha mulher, a minha atual mulher quando ela tava com as cordas vocais operadas. Ele trouxe a covid para dentro de casa. Deixou todo mundo com a covid. Até que eu entendi que o problema desse meu filho não era só a questão de ter ficado anos e anos longe do pai, ele tinha um problema mais sério do que isso que era a dependência química", continuou.

Assim, ele falou que acredita que o filho é dependente químico. "Existe o que a gente chama de 'pobre-coitadismo', em que as pessoas, por algum motivo, preferem mergulhar na bebida e nas drogas para se aliviar ou justificar um passado, uma infância ou adolescência que não teve ao lado do pai. Eu não acho certo isso porque não tive pai presente, e muitas vezes não tive mãe presente, e nem por isso me tornei um cara mau caráter. Esse meu filho, convivendo com ele, pude perceber esse desvio de caráter que ele tem na sua personalidade, na sua sociopatia", comparou.

Por fim, desabafou: "Estou cansado de ser extorquido pelo meu filho. Não aguento mais. Ele passou a vida inteira dizendo que se abrisse a boca para falar mal de mim, as pessoas iriam acreditar nele. Eu dava dinheiro porque não queria que as pessoas vissem que ele é mau caráter e o maltratassem... eu estava entendendo que esse dinheiro, em vez de ir para o sustento dele, estava indo para o álcool e para as drogas. Parei de ajudar porque um menino de 27 anos deveria estar trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa".

