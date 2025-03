Carolina Ferraz revela por que decidiu se afastar das novelas

Longe das novelas desde 2016, a atriz Carolina Ferraz abriu o coração ao revelar por que não deseja retornar às telinhas

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz abriu o coração ao falar sobre seu afastamento das novelas. A famosa, que pode ser vista atualmente na reprise de 'História de Amor' (1995) nas tardes da TV Globo, confessou que sente falta de atuar, mas garantiu que não pretende retornar às novelas.

Em entrevista ao jornal 'O Globo', Carolina explicou que não possui mais disponibilidade física para entregar o que um trabalho nas novelas exige. "Eu amo trabalhar, sou atriz e já estou morrendo de saudades de atuar, confesso. Mas quero fazer teatro, talvez uma minissérie. Novela, não quero mais", declarou.

"Vejo a entrega física dos meus colegas. Não tenho mais essa disponibilidade no meu coração. Quero fazer algo que me exija menos fisicamente. Hoje em dia, quero ter mais tempo para fazer outras coisas", continuou a artista. Atualmente, ela comanda o 'Domingo Espetacular', da Record TV.

Ao longo do bate-papo, Carolina Ferraz ainda recordou com carinho os bastidores de 'História de Amor', sua primeira parceria com o autor Manoel Carlos. "Foi uma época deliciosa. Minha filha Valentina tinha quatro ou cinco meses. No começo, eu ainda a amamentava nos bastidores. Era uma turma superbacana, lembro que o elenco todo era muito divertido. É uma novela que guardo com o maior prazer", disse ela.

Vale lembrar que Carolina está afastada das novelas desde 2016, quando atuou em 'Haja Coração', da TV Globo.

Carolina Ferraz desabafa após receber críticas por sua aparência

Recentemente, Carolina Ferraz recebeu algumas críticas após contar que viajou sozinha. Por meio das redes sociais, a famosa compartilhou um vídeo em tom de desabafo.

"Fiquei surpresa com as reações das pessoas quando disse que estava passando férias sozinha. Muitas falaram: 'Nossa, sozinha? Mas por quê?' Eu não entendo isso. Tem gente que não dá conta de estar só com ela mesma. Eu me aguento, acho um prazer estar comigo. Eu gosto de conhecer gente, mas também gosto muito de ficar sozinha", disse ela, revelando que também recebeu críticas sobre seu corpo; confira detalhes!

