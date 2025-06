Carolina Ferraz confronta Regina Duarte após atrito no passado: ‘Chegou a ouvir?’

Carolina Ferraz é direta ao confrontar Regina Duarte sobre desavença entre elas no passado por causa de política e veterana desconversa. Saiba como foi!

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz surpreendeu ao confrontar a atriz Regina Duarte sobre uma desavença delas no passado. Em entrevista ao Domingo Espetacular desta semana, elas se reencontraram após trabalhos juntas na TV e também um atrito por causa de política.

No meio da conversa, Ferraz quis saber se Duarte recebeu sua reclamação, já que não a respondeu na época. "Você chegou a ouvir meu áudio em algum momento?", questionou. Então, a artista desconversou: "As meninas [da minha equipe] comentaram comigo que tinha havido esse acontecimento entre nós. Eu não lembrava absolutamente de nada. Eu não lembro disso. Eu falei alguma coisa? Eu me pronunciei?".

Com a resposta, a apresentadora insistiu: "Mandei [mensagem] pra você no seu telefone. Seu telefone é o mesmo ainda?". A atriz apenas confirmou que seu número segue o mesmo.

Qual foi a briga de Carolina Ferraz e Regina Duarte?

No ano de 2020, Regina Duarte fez um post nas redes sociais com fotos de artistas que, supostamente, apoiariam sua ida para um cargo no governo federal. Entre as fotos, ela colocou uma imagem de Carolina Ferraz.

Porém, Ferraz não autorizou o uso de sua foto e reclamou com Duarte. O áudio que Carolina mandou para Regina vazou na internet e foi compartilhado pelo jornal Folha de S. Paulo. "Regina, não imaginei que você fosse colocar minha foto sem comentar ou pedir autorização da gente. Realmente, torço para que você consiga exercer e fazer a diferença em um governo que desprestigia tanto a classe artística, que persegue tanto a classe artística", disse ela, na época.

Anos depois, Carolina contou sobre o atrito entre elas. "Gosto muito da Regina, trabalhamos em várias novelas juntas, mas nunca mais nos falamos. Só que não retiro absolutamente nada do que disse naquele momento", afirmou na Veja.

Como andam as vidas de Carolina Ferraz e Regina Duarte hoje em dia?

Atualmente, as atrizes Regina Duarte e Carolina Ferraz podem ser vistas na reprise da novela História de Amor nas tardes da Globo. Na trama, Duarte interpretou Helena, que se apaixonou pelo médico Carlos (José Mayer) enquanto ele era casado com Paula (Carolina Ferraz). Ao longo da trama, as duas foram rivais e disputaram o amor de Carlos.

Carolina Ferraz está longe da atuação e se dedica a outras áreas profissionais. Ela é apresentadora do Domingo Espetacular, da Record, há alguns anos e também se tornou empresária. Ela abriu uma loja online com a filha.

"Eu amo trabalhar, sou atriz e já estou morrendo de saudades de atuar, confesso. Mas quero fazer teatro, talvez uma minissérie. Novela, não quero mais", declarou ela, e compeltou: "Vejo a entrega física dos meus colegas. Não tenho mais essa disponibilidade no meu coração. Quero fazer algo que me exija menos fisicamente. Hoje em dia, quero ter mais tempo para fazer outras coisas".

Enquanto isso, Regina Duarte também está longe da atuação há alguns anos. Ela está dedicada ao mundo das artes plásticas ao produzir obras de arte para exposição. Ela vende os itens a preços populares, como ecobags por R$ 30, até quadros feitos com óleo sobre tela por R$ 25 mil.

Além disso, ela também curte os netos. Recentemente, ao ser questionada se voltaria a atuar em uma novela, ela disparou: “Tem um personagem mudo que faz caras e bocas e através das caras e bocas transmite o que quer comunicar? Não quero mais decorar texto, fiz isso minha vida inteira, 24h por dia, 12 gravando e 12 decorando, me dá uma folga. A mudinha é uma proposta interessante”, divertiu-se.

