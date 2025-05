Carolina Dieckmann abre o coração sobre perda da mãe: 'Ausência mais presente da vida'

A atriz Carolina Dieckmann abriu seu coração e falou sobre a saudade que sente de sua mãe, Maíra Dieckmann, que faleceu em 2019 após um mal súbito

A atriz Carolina Dieckmann abriu seu coração durante o programa ‘Papo de Segunda’, do GNT, que foi ao ar nesta segunda-feira, 5. Enquanto conversava com João Vicente de Castro, Francisco Bosco, Eduardo Sterblitch e Russo Passapusso, ela falou sobre a saudade que sente de sua mãe, Maíra Dieckmann, que faleceu em 2019 após um mal súbito.

"[Ela] é a ausência mais presente da minha vida. A ausência é uma presença, quando você sente é porque aquilo está vivo", confessou a atriz ao relembrar a boa relação com a mãe.

"Tem um episódio da minha adolescência, que ela faltou um pouco, se ausentou por uma dor e me tornei mulher num momento difícil, porque ela estava sofrendo muito por causa da separação do meu pai. É um momento que me sinto separada da minha mãe, mas depois retomamos", refletiu.

Em seguida, ela falou sobre a maternidade. Ela é mãe de Davi, de 26 anos, fruto do relacionamento com Marcos Frota, e José, de 17 anos, com Tiago Worcman. "O nascimento do Davi foi uma experiência avassaladora, em muitos sentidos, me deixou completamente louca com aquele amor que se apresentou. [...] São medos que você vai tendo", analisou ela sobre o primogênito.

E acrescentou sobre um ensinamento de sua mãe sobre a maternidade. "Ela dizia que nossos filhos falam o que precisam, não fazem perguntas quando você não tem que buscar uma resposta. Isso de alguma forma me deu maturidade para ser mãe tão nova, porque eu ficava muito atenta".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GNT (@gnt)

Carolina Dieckmann perdeu a avó no aniversário da morte da mãe

Em agosto do ano passado, a atriz Carolina Dieckmann comoveu seus seguidores ao anunciar a morte de sua avó cinco anos após a perda de sua mãe. Em uma publicação no Instagram, ela compartilhou algumas fotos com as duas e fez um desabafo comovente.

"Hoje completa 5 anos que a minha mãe foi para o céu. Hoje vou ver pela última vez a minha avó. Esse dia. Tantas vezes pensei como seria. Nunca imaginei ele assim. A vida surpreende o tempo todo. Não existe plano maior do que o de Deus", iniciou a atriz. Leia o desabafo completo.

Veja também: Médico alerta sobre reação alérgica de Carolina Dieckmann: 'Gravidade'