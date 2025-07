Carol Castro vive o auge após novela: 'Cheguei a lugares nunca antes visitados'

A atriz Carol Castro fala em entrevista exclusiva à CARAS Brasil sobre fim da novela Garota do Momento e novos projetos na carreira

Carol Castro (41) viveu uma montanha-russa emocional na pele de Clarice em Garota do Momento, novela das seis que chegou ao fim em 27 de maio. Com uma trajetória marcada por reviravoltas, sua personagem se destacou como um dos pilares dramáticos da trama, sendo mãe biológica de Beatriz (Duda Santos) e mãe adotiva de Bia (Maisa Silva).

Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, Carol abriu o coração sobre os bastidores da reta final da novela e contou como a personagem a transformou pessoal e profissionalmente. Mais do que um fim, Clarice representou uma consagração: “Veio a Clarice para ‘coroar’ essa fase da minha carreira. E da vida também!”.

Bastidores intensos e desafios emocionais

Com cenas dramáticas e de grande complexidade emocional, Carol contou que a sequência mais desafiadora foi a que retratou a recuperação da memória de Clarice: “A da recuperação da memória foi bastante difícil. Porque começava numa sequência de muita luta interna da personagem para aceitar que toda sua vida foi uma mentira. Eu cheguei a lugares talvez nunca antes visitados. Me exigiu muita concentração, muita tensão física e emocional”, revelou.

A atriz detalhou o processo criativo, destacando o uso de uma playlist exclusiva para ajudar na preparação emocional: “Precisei de músicas (tenho a playlist da Clarice – faço para todas as personagens desde 2016), de recolhimento, de trabalhar na exaustão para chegar no ponto em que cheguei”, contou.

Outros momentos marcantes não faltaram: “Logo de cara, a visão da briga de Valéria com Juliano, até ver a morte dela. A discussão com Juliano para chamar a polícia. O atropelamento. Acordando no hospital sem memória, sendo internada à força numa camisa de força. Dopada num nível pesado… e as sequências finais também foram bem desafiadoras, mas eu amo!!! Se não for para me sentir desafiada, nem me chama!”, disse Carol, com bom humor.

Clarice como marco definitivo na carreira

Após tantos anos de carreira, Carol reconhece que a personagem chegou em um momento especial. “Sem dúvida! Pelo menos, na televisão, nunca tive a oportunidade, depois de ‘O Profeta’, de ter um papel que me desse a chance de mostrar o meu potencial”, afirmou.

Ela relembra marcos anteriores, como a Iolanda de Velho Chico, mas enxerga Clarice como um novo divisor de águas. “Iolanda foi o 1º divisor de águas depois da Ruth [em O Profeta]. E agora, veio a Clarice para ‘coroar’ essa fase da minha carreira. E da vida também!”.

De miniférias a agenda lotada

Engana-se quem pensa que Carol vai descansar após o fim da novela. A atriz revela que mal teve tempo de respirar, tirando uma miniférias e seguindo para a gravação do filme Nosso Lar 3 e uma peça de teatro: “[Tive] uma mini-férias de 6 dias. E já emendo num filme muito especial. Durante as filmagens vou começar a ensaiar uma peça que estreia no 2º semestre. Ou seja: ela não para!”.

Mesmo com a agenda cheia, ela destaca que equilibra os compromissos profissionais com a maternidade:“Mas, claro, tudo isso com meus momentos preciosos e de qualidade com a minha filhota. Minha prioridade maior e meu melhor papel”.

Carol também comemora o lançamento de um novo projeto nas telas: “Lanço a série ‘Jogo Cruzado’, que estreia dia 9 de julho no Disney+!”.

Laços eternos nos bastidores

Além dos projetos futuros, a atriz se emociona ao falar da convivência com o elenco de Garota do Momento: “Nós todos, os momenters, criamos laços eternos”, diz. “Duda e Maísa serão pra sempre ‘minhas filhas’ e vamos manter contato com certeza!”.

Carol relembra com carinho os colegas de cena e toda a equipe envolvida na novela: “Adoraria voltar a trabalhar com todos: direção, elenco, autores, maquiadores, câmeras, iluminadores, figurinistas, maquinistas, diretores de arte… O nosso bastidor era só alegria, danças, piadas internas, parceria e muita música!!!! Ai, que saudade já! Socorro!”.