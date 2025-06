Carol Castro abre o coração sobre maior desafio da maternidade: 'Sinto falta'

Intérprete de Clarice, em Garota do Momento, Carol Castro também explica como ser mãe fora das telinhas a ajuda a encarar o papel

No ar como Clarice em Garota do Momento (Globo), Carol Castro (41) foi uma das celebridades que marcou presença na Ilha de CARAS by Gav Resorts. Entre os momentos de descanso em Angra dos Reis, a atriz contou, à Revista CARAS, como a maternidade a desafia e inspira na mesma medida.

Mãe de Nina (7), Carol Castro explica que a experiência fora das telinhas a ajudou no papel da novela . Além disso, ela reforça que a parceria com Maisa Silva (23) e Duda Santos (24) também torna tudo mais prazeroso.

"Depois de ser mãe, obviamente, veio todo esse lado selvagem, de leoa, loba, de querer cuidar de um outro, se colocar no lugar do outro. Isso também ajudou muito, conta muito para interpretar uma mãe. É um amor que você só sabe quando conhece", explica. "E ser mãe de dois mulherões como Maisa e Duda é incrível. Elas são maravilhosas. A energia circulou de forma mágica, foi uma simbiose."

A atriz conta que, ao longo dos anos de vida da filha, também encontrou um amadurecimento. "Até esse lugar de mãe também já não é nada mais tão 'de primeira viagem', sabe? Você aprende a colocar sua máscara de oxigênio antes de ajudar o outro. Mas sempre será o lugar que você está tateando, buscando, se reduzindo e aprendendo."

Quanto aos desafios, ela afirma que encontra na terapia um apoio. "O mais difícil é conseguir ter um tempo de qualidade com a minha filha, isso eu sinto falta. A culpa de mãe, que é eterna, aprendemos a conviver e trabalhamos na terapia."

