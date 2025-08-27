Carlos Lombardi completa 67 anos; autor teve projeto recusado pela TV Globo

Ex-autor da emissora, Carlos Lombardi, foi responsável por sucessos clássicos da dramaturgia antes de passar mais de uma década afastado; saiba mais

Nesta quarta-feira, 27, Carlos Lombardi completa 67 anos. O dramaturgo começou a roteirizar programas para o Telecurso 2º Grau, da Fundação Roberto Marinho, ainda na adolescência ao lado de Silvio de Abreu, que seria o responsável por levá-lo para a Globo anos depois.

Começou na emissora em 1981, como colaborador de Silvio em Jogo da Vida e passou os próximos três anos auxiliando projetos de outros autores. Em 1984, Carlos Lombardi assinou sua primeira trama e começou a jornada para tornar-se responsável por algumas das telenovelas mais clássicas da TV Globo, como Bebê a Bordo (1988), Quatro por Quatro (1994), Uga Uga (2000) e Kubanacan (2003).

Indo além dos folhetins, durante seu tempo na emissora, o autor assinou programas como Os Trapalhões (1993) e O Quinto dos Infernos (2002), minissérie em que retrata de forma escrachada os bastidores da proclamação da Independência do Brasil. Ele também exerceu a função de supervisor de texto de novelas como Coração de Estudante (2002) e Bang Bang (2005).

Foi somente em 2012 que Carlos Lombardi decidiu não renovar contrato com a TV Globo, após ser informado de que precisaria esperar um longo tempo para levar sua nova novela das 19 horas ao ar. Ele passou mais de uma década afastado, tendo passado grande parte desse período na TV Record, onde ficou por cinco anos até anunciar sua saída em setembro de 2017.

Em 2024, o autor retornou à Globo para ministrar parte de uma das oficinas da emissora. Com a reaproximação, Lombardi revelou em entrevista ao Site Heloisa Tolipan, que ofereceu seu projeto mais recente à empresa mas foi rejeitado pela empresa e que está trabalhando em uma nova ideia.

“Eu havia preparado uma novela, do tamanho de O Quinto dos Infernos [48 capítulos], e mandei para a pessoa responsável pela seleção das novelas, que deixou muito claro na correspondência de volta que não havia gostado. Agora estou trabalhando em cima de outra ideia que tem um pé firme na comédia”, relatou o dramaturgo.

Apesar da oferta e a recente reconciliação com a TV Globo, não existe uma previsão de retorno para as histórias de Carlos Lombardi às telinhas brasileiras. O autor também informou ter interesse em oferecer seu novo projeto à outras emissoras.

