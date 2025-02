Carlos Alberto de Nóbrega é internado e SBT cancela gravações de A Praça É Nossa

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, está internado na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, está internado na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticado com uma virose e permanecerá sob cuidados médicos até que se recupere completamente.

Com isso, o SBT cancelou as gravações do programa A Praça É Nossa desta semana, incluindo uma que aconteceria nesta quinta-feira, 27. A expectativa é que o humorista receba alta entre sexta-feira, 28, e sábado, 01. As informações foram divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

Na noite desta terça-feira, 26, a esposa do humorista, a médica Renata Domingues, compartilhou um print de uma video chamada que fez com o companheiro. "Boa noite com saudades", escreveu ela na legenda.

Renata Domingues mostra conversa com Carlos Alberto de Nóbrega (Reprodução/Instagram)

Carlos Alberto fala sobre relação com Silvio Santos após falecimento do apresentador

Recentemente, Carlos Alberto de Nóbrega falou sobre Silvio Santose sua relação com o amigo de longa data. Em entrevista ao canal Flávio Prado Entre Amigos, no YouTube, o apresentador de A Praça é Nossa lamentou a partida do comunicador.

“Então, aquela presença física não me doeu muito. Me doeu a saudade do amigo, o medo do que iria acontecer”, confessou Carlos Alberto, relembrando a ordem dada por Silvio Santos para as filhas. “Só que antes disso, ele foi tão generoso comigo que ele falou para as filhas: ‘O Carlos Alberto é intocável’. Isso foi dito por elas, dito pela Daniela Beyruti. E então, quando ele morreu eu fiquei muito mal”, completou o apresentador.

Comprometido em apoiar a família de Silvio Santos, Carlos Alberto afirmou que fará o possível para ajudar as filhas do apresentador. “Eu tenho que agora ajudar as filhas [do Silvio], me desdobrar. O pessoal está indo embora [saindo da emissora], mas eu estou do lado dela. Se um dia acontecer, eu vou ser o último a sair e a apagar a luz”, concluiu.

