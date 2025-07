Cacau Protásio se despede do Vai Que Cola: ‘Aprendi muito’

A atriz Cacau Protásio encerra o contrato com o seriado Vai Que Cola, do Multishow, após 13 temporadas na atração

A atriz Cacau Protásio anunciou o fim do seu contrato com o seriado Vai Que Cola, do Multishow. Nesta terça-feira, 1º, a estrela comunicou que encerra sua participação como a personagem Terezinha depois de 13 temporadas da atração.

“O Vai Que Cola foi um momento muito feliz na minha vida. Aprendi muito, tive a oportunidade de atuar ao lado de grandes atores e de conviver com profissionais incríveis, dentro e fora do palco. Sou muito grata por ter levado, durante tanto tempo, alegria para a casa das pessoas através da Terezinha, personagem que vai ficar para sempre no meu coração. Obrigada a todos que estiveram comigo nessa jornada”, disse ela.

De acordo com a assessoria de imprensa da atriz, ela segue como contratada da Globo e tem novos projetos no cinema para o segundo semestre de 2025. "Foram anos levando alegria a milhões de lares com a irreverente Terezinha, personagem que conquistou o público com humor, talento e muito carisma. Cacau encerra este ciclo repleta de gratidão pelo carinho recebido ao longo desses anos e segue rumo a novos projetos incríveis na Globo, levando consigo a admiração e o afeto de todos nós", informaram.

Por enquanto, Cacau não revelou o motivo para ter saído da atração.

Cacau Protásio fala sobre o fim de seu casamento

A atriz Cacau Protásio aproveitou um momento livre para abrir uma caixinha de perguntas em seu pefil nas redes sociais. Durante a interação, uma pessoa quis saber sobre o fim do casamento de 12 anos com o fotógrafo Janderson Pires, em setembro do ano passado. E ela confessou que teve dificuldade em lidar com o divórcio.

"Foi muito difícil ver que seu casamento acabou?", quis saber o internauta. "É muito difícil a gente ver que o casamento acabou e que não deu certo. Quando a gente casa, a gente quer que dê muito certo, a gente não casa para separar. Casei para ficar o resto da minha vida. Sou muito a favor do casamento e da família. Queria muito que desse certo. Mas é vida que segue, não é fácil", respondeu. Saiba mais!

