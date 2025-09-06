CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Bruna Marquezine revela por que não autorizou filmagem de Virginia Fonseca
TV / GENTE!

Bruna Marquezine revela por que não autorizou filmagem de Virginia Fonseca

A atriz Bruna Marquezine respondeu sobre o motivo de não ter autorizado uma gravação da influenciadora digital Virginia Fonseca

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 06/09/2025, às 07h19

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Virginia e Bruna Marquezine
Virginia e Bruna Marquezine - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Bruna Marquezine foi a convidada do episódio desta sexta-feira, 5, da nona temporada de 'Lady Night', programa do canal Multishow apresentado por Tata Werneck.  Durante a atração, a artista foi questionada sobre o motivo de não ter autorizado uma gravação da influenciadora digital Virginia Fonseca  e respondeu com bom-humor. 

Durante o quadro de humor em que Tatá Werneck interpreta uma criança fazendo perguntas inusitadas, Bruna Marquezine divertiu a plateia com suas respostas. Ao ser questionada sobre o motivo de não ter autorizado uma gravação de Virginia Fonseca, a atriz brincou: "Porque o Pix não caiu".

No início de fevereiro, pouco antes de anunciar o término com o ator João Guilherme, Bruna Marquezine foi ao aniversário dele na Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo. Na ocasião, a atriz não apareceu em nenhum dos registros do evento, o que gerou comentários, sobretudo pela presença de Virginia Fonseca, conhecida por compartilhar todos os detalhes de sua rotina nas redes sociais. Poucos dias depois, a atriz anunciou o fim de seu namoro com o artista.

O que Virginia falou da presença de Bruna Marquezine na Fazenda Talismã?

Em abril, Virginia comentou sobre a presença de Bruna Marquezine na fazenda e negou qualquer desentendimento entre as duas, como chegou a ser especulado. A influenciadora explicou que respeitou o jeito da atriz e evitou expor sua privacidade, já que Bruna não costuma compartilhar muito nas redes sociais.

"Eu juro que até hoje estou tentando entender o que aconteceu. Porque lá não aconteceu nada! Nada do que as pessoas [estão falando]. Vamos lá, eu posto tudo. A Bruna não posta. Não posta nada. Então, ela me respeitou e eu respeitei ela. Foi isso o que aconteceu. Ela não gosta de postar, por que eu vou postar ela? Para que eu vou fazer isso com ela? Qual necessidade? Qual o intuito disso? Não tem o porquê", declarou Virginia ao Hugo Gloss.

"Vivemos, brincamos, conversamos, dançamos muito. O aniversário do João, teve DJ lá... o Caíque, que é amigo do João. Enfim, foram superdivertidos os dias", relembrou como se divertiram mesmo sem compartilharem na rede social.

Leia também: Bruna Marquezine não corresponde à atitude de Virginia Fonseca; veja

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

bruna marquezineVirginia
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  Bruna Marquezine Bruna Marquezine  

Leia também

UAU

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine revela que não pretende mais voltar às novelas: "Hoje não"

Beleza

Luciano Huck e Angélica - Foto: Reprodução / Instagram

Luciano Huck reage ao ver foto de Angélica com decote no limite

Luto

Pedro Farah - Foto: Globo/João Miguel Júnior

Morre Pedro Farah, ator de 'Os Trapalhões' e 'Zorra Total', aos 95 anos

Doramas

Imagem de divulgação do k-drama 'Bon Appétit, Vossa Majestade’ - Foto: Divulgação/tvN

Veja as datas de estreia dos próximos episódios de 'Bon Appétit, Vossa Majestade' na Netflix

confiissão

Bruna Marquezine - Foto: Victor Chapetta/Brazil News

Bruna Marquezine confessa sobre vida amorosa: 'No máximo'

UAU!

Tiago Barnabé realizou um Transplante Capilar Técnica FUE Método Fullgrafting - Foto: Reprodução/Instagram @tiagobarnabe

Tiago Barnabé, a Narcisa, revela procedimento estético e declara: 'Muda por completo'

Últimas notícias

The Runarounds é destaque da Amazon Prime Video5 séries musicais imperdíveis para maratonar nos streamings agora mesmo
NoneOfertas do dia: descontos de até 46% nos copos térmicos da Stanley
Angélica e Luciano HuckApós aniversário de Luciano Huck, astróloga analisa energia do casal e futuro de Angélica
Maria Cavalcante posta foto em famíliaMaria Cavalcante posta clique encantador em família: 'O maior amor do mundo'
Kaique Cerveny e JulietteJuliette e Kaique Cerveny: conheça a história do casal
Bruna Biancardi chama atenção com relatoBruna Biancardi surge de máscara em jogo da NFL e faz alerta após diagnóstico
Claudia Raia foi surpreendida por uma reação alérgica preocupanteMédica explica diagnóstico de Claudia Raia e alerta para ação rápida: 'Inchaço súbito'
Bruna MarquezineBruna Marquezine revela que não pretende mais voltar às novelas: "Hoje não"
Jonathan BaileyJonathan Bailey, de Bridgerton, anuncia pausa na carreira
Candinho (Sergio Guizé) e Zulma (Heloisa Périssé)Êta Mundo Melhor!: Poção do amor faz Candinho cair em golpe de Zulma
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade