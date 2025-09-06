Bruna Marquezine revela por que não autorizou filmagem de Virginia Fonseca

A atriz Bruna Marquezine respondeu sobre o motivo de não ter autorizado uma gravação da influenciadora digital Virginia Fonseca

A atriz Bruna Marquezine foi a convidada do episódio desta sexta-feira, 5, da nona temporada de 'Lady Night', programa do canal Multishow apresentado por Tata Werneck. Durante a atração, a artista foi questionada sobre o motivo de não ter autorizado uma gravação da influenciadora digital Virginia Fonseca e respondeu com bom-humor.

Durante o quadro de humor em que Tatá Werneck interpreta uma criança fazendo perguntas inusitadas, Bruna Marquezine divertiu a plateia com suas respostas. Ao ser questionada sobre o motivo de não ter autorizado uma gravação de Virginia Fonseca, a atriz brincou: "Porque o Pix não caiu".

No início de fevereiro, pouco antes de anunciar o término com o ator João Guilherme, Bruna Marquezine foi ao aniversário dele na Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo. Na ocasião, a atriz não apareceu em nenhum dos registros do evento, o que gerou comentários, sobretudo pela presença de Virginia Fonseca, conhecida por compartilhar todos os detalhes de sua rotina nas redes sociais. Poucos dias depois, a atriz anunciou o fim de seu namoro com o artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetei (@alfinetei)

O que Virginia falou da presença de Bruna Marquezine na Fazenda Talismã?

Em abril, Virginia comentou sobre a presença de Bruna Marquezine na fazenda e negou qualquer desentendimento entre as duas, como chegou a ser especulado. A influenciadora explicou que respeitou o jeito da atriz e evitou expor sua privacidade, já que Bruna não costuma compartilhar muito nas redes sociais.

"Eu juro que até hoje estou tentando entender o que aconteceu. Porque lá não aconteceu nada! Nada do que as pessoas [estão falando]. Vamos lá, eu posto tudo. A Bruna não posta. Não posta nada. Então, ela me respeitou e eu respeitei ela. Foi isso o que aconteceu. Ela não gosta de postar, por que eu vou postar ela? Para que eu vou fazer isso com ela? Qual necessidade? Qual o intuito disso? Não tem o porquê", declarou Virginia ao Hugo Gloss.

"Vivemos, brincamos, conversamos, dançamos muito. O aniversário do João, teve DJ lá... o Caíque, que é amigo do João. Enfim, foram superdivertidos os dias", relembrou como se divertiram mesmo sem compartilharem na rede social.

Leia também: Bruna Marquezine não corresponde à atitude de Virginia Fonseca; veja