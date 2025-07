Bruna Marquezine fala sobre segunda temporada de Amor da Minha Vida e destaca personagem

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil nos bastidores da segunda temporada de Amor da Minha Vida, Bruna Marquezine fala sobre personagem e novidades

Bruna Marquezine (29) está de volta aos holofotes com a segunda temporada de Amor da Minha Vida, série do Disney+ que conquistou o público logo em sua estreia. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre a expectativa para os novos episódios, que têm lançamento previsto ainda para este ano, e compartilhou bastidores da nova fase de sua personagem, Bia, vivida ao lado do ator Sérgio Malheiros, que interpreta Vítor.

"Nunca, nunca tinha vivido a experiência de fazer uma segunda temporada. Eu tinha a impressão de que seria algo bastante confortável, sabe? Por já estar saindo de um lugar conhecido, de um personagem já construído. Mas tem os seus desafios, né?", revela Bruna, destacando o ineditismo da continuidade na televisão, mesmo com uma trajetória marcada por papéis longos na dramaturgia.

Na nova fase da história, a protagonista vive transformações importantes, tanto na vida profissional quanto nos relacionamentos. A atriz, que acompanha esse desenvolvimento de perto, celebrou a trajetória de Bia com entusiasmo.

"Tenho ficado muito, muito feliz com a evolução da Bia. A gente acompanha, ao longo da temporada, todo o crescimento dela, até no atletismo mesmo. E continuar acompanhando essa trajetória agora, ao lado do Vítor (Sérgio Malheiros), com a evolução da Bia profissional, das questões novas que vão surgindo... isso foi muito, muito legal", conta.

Bruna relembrou ainda o começo da jornada com Amor da Minha Vida, antes mesmo de a série ter uma plataforma de exibição confirmada. Ela conta que se apaixonou pela história desde o momento em que conheceu o projeto, assinado por Mateus Souza.

"Sempre fui apaixonada pela série desde o momento em que o Mateus Souza me apresentou o projeto. A gente ainda nem tinha streaming, era bem o começo da nossa jornada. Eu sempre fui do projeto, sempre gostei. Eu fui muito com a cara do que ele faz, da forma como ele conta histórias. Então foi muito bonito ver o carinho das pessoas com a série. O que mais me deixa feliz é ver quantas pessoas também se conectaram com ela", diz.

Para a atriz, o sucesso da trama também está diretamente ligado à forma com que o criador e roteirista conduz a narrativa com autenticidade e proximidade da realidade dos jovens adultos. Ela destaca como o público se enxerga nos personagens e se conecta com os dilemas apresentados na tela.

"Acho que isso é muito mérito do Mateus e do elenco. A escrita dele é tão verdadeira, ele escreve a partir da própria experiência. E é isso que torna o texto identificável. Você se vê ali, com seus amigos, nas experiências que já viveu", revela.

Encerrando a conversa, Bruna comentou com bom humor a repercussão de sua personagem entre os fãs. Para ela, o retorno caloroso do público à história é um reflexo do carinho coletivo com o qual a série foi feita.

"Foi muito bom ver as pessoas se identificando e gostando. E quando alguém fala 'nossa, me identifiquei com a Bia', a gente até brinca: 'ah, vai procurar um psiquiatra!'. A gente ficou muito feliz de ver esse carinho que o público teve, porque é o mesmo carinho que a gente sente por todo mundo lá em cima do palco, ou melhor, na tela", conclui.

