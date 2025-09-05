Boninho fala sobre Tiago Leifert no The Voice Brasil: 'Completar um ciclo'

Com 'The Voice Brasil' agora no SBT, Boninho fala sobre oportunidade de ter Tiago Leifert de volta no comando do programa após ele sair da atração

O The Voice Brasil está de volta para a televisão agora no SBT. Apesar de ter mudado de emissora, a atração ainda será comandada por Boninho e apresentada por Tiago Leifert, que havia deixado o programa na Globo por decisões pessoais envolvendo sua filha Lua, que tinha sido diagnosticada com retinoblastoma (câncer na retina).

Na rede social, o ex-diretor global fez uma postagem falando sobre a oportunidade de ter o jornalista novamente à frente da competição musical. O marido de Ana Furtado então compartilhou a emoção de poder trabalhar de novo com Tiago Leifert após o comunicador deixar a atração repentinamente, sem encerrar o ciclo como merecia.

"Estar com o Titi de volta nesse The Voice Brasil além de muito emocionante, tem um significado especial pra gente. É sobre completar um ciclo que foi interrompido durante a última edição que ele não pode terminar. Hoje podemos comemorar. E muito! Meu querido Titi, meu amigo e parceiro, que bom poder estarmos juntos de novo! Como é lindo ver o seu olho brilhar e te ver sorrindo", escreveu o diretor.

Nos comentários, os fãs e famosos vibraram com o encontro e retorno da dupla. "Que demais", falou Angélica. "Noooooooossa! Que máximo essas fotos! A gente ama essa dupla! Salve, salve!", disse Sonia Abrão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

The Voice Brasil no SBT

Depois de várias temporadas na Globo, o programa mudou de emissora de TV e promete muita emoção. O apresentador da atração é Tiago Leifert, que já tem experiência no formato. “Quando eu entrar naquele palco vai ser muito difícil segurar minha emoção. Vivi momentos incríveis por 10 temporadas e não vejo a hora de voltar, ouvir música boa na voz de grandes talentos e aprender com cinco artistas que admiro”, disse ele.

E o time de técnicos conta com Mumuzinho, Péricles, Matheus e Kauan e Duda Beat. Na divulgação do projeto, Mumuzinho celebrou a chance de voltar a ser jurado no programa. "É uma honra fazer parte do The Voice Brasil. Sempre acompanhei o programa de perto e me encanta poder usar minha história e experiência para ajudar novos talentos a brilharem, agora nessas novas casas. Quero que meu time sinta confiança para arriscar e se jogar no palco”, disse ele.

Os cantores Matheus e Kauan também estão radiantes com o convite. "A gente cresceu respirando música e sonhando com oportunidades como essa. Agora, poder orientar artistas que estão começando é muito especial. Queremos levar o sertanejo para o palco, mas também aprender com todos os estilos que o programa reúne e trazer isso para o nosso time”, declararam.

Duda Beat quer levar sua experiência musical para os participantes. "Estou muito feliz em entrar para o The Voice Brasil e poder compartilhar tudo o que aprendi ao longo da minha carreira com artistas que estão buscando seu espaço. Quero incentivar cada participante a ser fiel à sua essência e a mergulhar na própria identidade musical”, afirmou.

Por fim, Péricles falou sobre a importância da música na vida das pessoas. "A música transforma vidas, e o The Voice Brasil é um espaço incrível para isso. Quero ajudar cada participante a encontrar sua verdade na interpretação e transmitir emoção em cada nota. Vai ser uma temporada linda e estou empolgado para fazer acontecer”, comentou.