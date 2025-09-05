CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Boninho fala sobre Tiago Leifert no The Voice Brasil: 'Completar um ciclo'
TV / Emoção!

Boninho fala sobre Tiago Leifert no The Voice Brasil: 'Completar um ciclo'

Com 'The Voice Brasil' agora no SBT, Boninho fala sobre oportunidade de ter Tiago Leifert de volta no comando do programa após ele sair da atração

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 07h28

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Boninho fala sobre Tiago Leifert no The Voice Brasil
Boninho fala sobre Tiago Leifert no The Voice Brasil - Reprodução/Instagram

O The Voice Brasil está de volta para a televisão agora no SBT. Apesar de ter mudado de emissora, a atração ainda será comandada por Boninho e apresentada por Tiago Leifert, que havia deixado o programa na Globo por decisões pessoais envolvendo sua filha Lua, que tinha sido diagnosticada com retinoblastoma (câncer na retina).

Na rede social, o ex-diretor global fez uma postagem falando sobre a oportunidade de ter o jornalista novamente à frente da competição musical. O marido de Ana Furtado então compartilhou a emoção de poder trabalhar de novo com Tiago Leifert após o comunicador deixar a atração repentinamente, sem encerrar o ciclo como merecia.

"Estar com o Titi de volta nesse The Voice Brasil além de muito emocionante, tem um significado especial pra gente. É sobre completar um ciclo que foi interrompido durante a última edição que ele não pode terminar. Hoje podemos comemorar. E muito! Meu querido Titi, meu amigo e parceiro, que bom poder estarmos juntos de novo! Como é lindo ver o seu olho brilhar e te ver sorrindo", escreveu o diretor.

Nos comentários, os fãs e famosos vibraram com o encontro e retorno da dupla. "Que demais", falou Angélica. "Noooooooossa! Que máximo essas fotos! A gente ama essa dupla! Salve, salve!", disse Sonia Abrão.

The Voice Brasil no SBT

Depois de várias temporadas na Globo, o programa mudou de emissora de TV e promete muita emoção. O apresentador da atração é Tiago Leifert, que já tem experiência no formato. “Quando eu entrar naquele palco vai ser muito difícil segurar minha emoção. Vivi momentos incríveis por 10 temporadas e não vejo a hora de voltar, ouvir música boa na voz de grandes talentos e aprender com cinco artistas que admiro”, disse ele.

E o time de técnicos conta com Mumuzinho, Péricles, Matheus e Kauan e Duda Beat. Na divulgação do projeto, Mumuzinho celebrou a chance de voltar a ser jurado no programa. "É uma honra fazer parte do The Voice Brasil. Sempre acompanhei o programa de perto e me encanta poder usar minha história e experiência para ajudar novos talentos a brilharem, agora nessas novas casas. Quero que meu time sinta confiança para arriscar e se jogar no palco”, disse ele. 

Os cantores Matheus e Kauan também estão radiantes com o convite. "A gente cresceu respirando música e sonhando com oportunidades como essa. Agora, poder orientar artistas que estão começando é muito especial. Queremos levar o sertanejo para o palco, mas também aprender com todos os estilos que o programa reúne e trazer isso para o nosso time”, declararam. 

Duda Beat quer levar sua experiência musical para os participantes. "Estou muito feliz em entrar para o The Voice Brasil e poder compartilhar tudo o que aprendi ao longo da minha carreira com artistas que estão buscando seu espaço. Quero incentivar cada participante a ser fiel à sua essência e a mergulhar na própria identidade musical”, afirmou. 

Por fim, Péricles falou sobre a importância da música na vida das pessoas. "A música transforma vidas, e o The Voice Brasil é um espaço incrível para isso. Quero ajudar cada participante a encontrar sua verdade na interpretação e transmitir emoção em cada nota. Vai ser uma temporada linda e estou empolgado para fazer acontecer”, comentou. 

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

tiago leifertBoninhoThe Voice Brasil
Boninho Boninho  Tiago Leifert Tiago Leifert  

Leia também

UAU!

Tiago Barnabé realizou um Transplante Capilar Técnica FUE Método Fullgrafting - Foto: Reprodução/Instagram @tiagobarnabe

Tiago Barnabé, a Narcisa, revela procedimento estético e declara: 'Muda por completo'

Homenagem

Débora e Jonas Bloch - Foto: Reprodução / Globo

Débora Bloch emociona a web com depoimento para o pai

Substituta

Ana Maria Braga - Foto: Globo/Beto Roma

Saiba quem assume o programa Mais Você nas férias de Ana Maria Braga

Bastidores

Galvão Bueno - Foto: Globo/ Manoella Mello

Galvão Bueno revela resposta ‘afiada' que deu para a Globo após proposta

Doramas

Lee Chae Min em 'Bon Appétit, Vossa Majestade' - Foto: Reprodução / Netflix

Lee Chae Min: Conheça 3 doramas na Netflix interpretados pelo ator

Mudança!

Globo altera horário das novelas - Globo/ Fábio Rocha

Globo altera horário das novelas e Vale Tudo começa mais cedo; veja

Últimas notícias

Rei Charles III e príncipe HarryAs 3 exigências do príncipe Harry para reencontro com o pai, Rei Charles III
Filha de Ana Maria Braga faz reflexãoFilha de Ana Maria Braga faz reflexão sobre ter nascido da apresentadora: 'Vai saber'
Regina Duarte precisou usar uma cadeira de rodas durante uma visita por conta de uma bolha no dedinho do péRegina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'
Tiago Barnabé realizou um Transplante Capilar Técnica FUE Método FullgraftingTiago Barnabé, a Narcisa, revela procedimento estético e declara: 'Muda por completo'
Zé Felipe mostra momento com os filhosCom Virginia viajando, Zé Felipe mostra como está com os filhos
Debora Bloch come com homenagem para Jonas BlochDebora Bloch comove com declaração para o pai, Jonas Bloch: 'Influência'
Nanci GilFilha de Raul Gil fala sobre atrito com a família: ‘Espero…’
Carlo AcutisQuem é Carlo Acutis, o primeiro santo millennial, e por que é chamado de 'padroeiro da internet'?
Renata Salatini tem trajetória de sucesso no agroDe sonho adiado a realização plena: Renata Salatini rompe barreiras no agro e tem trajetória inspiradora
Gigi Grigio, Ademara, Bia Ben, Solano, Mari Gonzalez, Torloni e Marcela Fetter aos pés da SamaúmaDia da Amazônia: um chamado à consciência e à preservação
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade