Bia Guedes leva vida pessoal para palco em histórias de humor: 'É importante rir de si'

Recentemente no ar na Globo como Beth em Volta por Cima, a atriz Bia Guedes (41) viveu um sonho na trama das sete: levou a trajetória de anos no humor para televisão ao conquistar a sua primeira personagem humorística em novelas. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abre o coração ao relembrar começo da trajetória nas artes e revela que leva um pouco da vida pessoal para o palco quando conta histórias de humor: "É importante rir de si", afirma.

Conexão com o humor

Dona de uma carreira intimamente ligada ao humor, Bia Guedes comemora duas décadas como atriz que se lança e mergulho no fazer rir. A artista conta que, desde o começo da trajetória como intérprete, viu que tinha uma forte veia cômica:

“Desde o primeiro momento que pisei em uma sala de aula de teatro, eu entendi que tinha nascido para aquela função! O humor veio logo em seguida! Nas primeiras cenas em que pude experimentar a comédia, eu me senti tão em casa que parecia que aquilo já tinha vindo no meu DNA", revela.

Ela lembra com carinho do reconhecimento precoce, quando, em uma aula dada por Benvindo Siqueira (77), o veterano interrompeu um exercício para lhe dizer: “Você é uma comediante”. Segundo ela, foi nesse instante que teve certeza de que estava no caminho certo.

O riso na TV

Na novela da Globo, por exemplo, a personagem Beth conquistou o público com um humor leve e espontâneo. Para Bia, fazer rir em uma trama dramatúrgica é mais do que um desafio: é uma contribuição narrativa importante.

“Toda trama precisa de um momento de respiro cômico! E eu fico muito feliz e orgulhosa de ter colaborado com essa parte em Volta por Cima. Desde os primeiros textos que chegaram para a Beth, o humor já estava presente, mas sinto que isso foi se intensificando com o tempo! Foi uma delícia!”, conta.

Com longa experiência em programas como A Grande Família e Cilada, a atriz avalia que a comédia na TV passou por transformações importantes, acompanhando as mudanças sociais: “A comédia ajuda a mudar o mundo e se modifica com as mudanças do mundo também. O equilíbrio entre o humor leve e o mais crítico é muito importante para atingir um público maior".

Nos palcos com stand-up

Apesar da trajetória nos meios tradicionais, é no stand-up que Bia sente a liberdade total para transformar a própria vida em material cômico. Seu último solo, Minha Primeira Vez, trouxe um pouco dessas histórias pessoais para o centro do palco. “O stand-up é totalmente voltado para essa função no meu show! É mágico pegar uma história que aconteceu na minha vida verdadeiramente e transformar em piada! É importante rir de si mesmo e se puder deixar outras pessoas felizes, melhor ainda!”.

Mesmo sozinha no palco, ela encara o desafio com empolgação: “O coração bate forte por não ter um companheiro para segurar a mão, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade dá mais força! Depende de mim e ninguém mais… então não pode ter dia ruim!”, brinca. Ao mesmo tempo, a atriz valoriza a energia dos shows em grupo, como o 4K - Comédia Entre Amigos, projeto que mantém com Fernando Caruso(44), Pedro Benevides (40) e Thaís Belchior (34): “Uma amizade que foi levada para o palco".

Comédia em tempos modernos

Sobre o novo cenário do humor, Bia observa que o público está mais exigente e isso demanda dos comediantes um olhar ainda mais afiado. “São muitos conteúdos nas redes sociais e plataformas de streaming, as pessoas tendem a buscar identificação e isso significa que os temas no humor precisam estar sempre se diversificando e se tornando mais relevantes.”

Apesar disso, ela acredita que há espaço para todos os estilos. “O humor simples e divertido tem seu valor e pode ser um alívio em um mundo que muitas vezes parece pesado", avalia e completa: “Esse tipo de humor pode precisar ser apresentado de maneira mais inovadora ou combinada com outras formas de comédia para se destacar".

Outra tendência marcante destacada pela intérprete é o crescimento de mulheres no humor em posições de protagonistas e criadoras. "Tenho muito orgulho das mulheres que estão na comédia! As mulheres roteiristas e diretoras têm ocupado cada vez mais seu espaço. Com isso, a gente acaba tendo um conteúdo mais variado e inclusivo", afirma.

Bia avalia que, apesar de existirem muitos outros avanços necessários, o futuro do humor brasileiro é promissor. “O progresso é visível e essa evolução é ótima para as mulheres na indústria e também para o público em geral", conclui.

