Bete Mendes revela ajuda de Débora Duarte em início na TV: 'Sou grata a tamanha generosidade'

A atriz Bete Mendes (79), que recentemente interpretou a costureira Arlete na novela Garota do Momento (2024), reviveu uma lembrança marcante de sua juventude na televisão. Com nostalgia e gratidão, ela contou como conseguiu montar o figurino de uma de suas primeiras personagens na TV.

A lembrança de 'Beto Rockfeller'

Em 1968, aos 19 anos, Bete foi escalada para a novela Beto Rockfeller (1968), exibida pela TV Tupi. Na época, a emissora não tinha condições de fornecer figurinos para todo o elenco, e a atriz enfrentou dificuldades financeiras para compor o guarda-roupa de sua personagem.

Para a CARAS Brasil, ela recordou: "Eu tinha 19 anos quando entrei para o elenco da novela Beto Rockfeller, na TV Tupi. Nessa época, a emissora não tinha recursos financeiros pra compor um figurino durante uma novela toda", relembrou.

Sem muitas opções de roupas, Bete recebeu a ajuda da amiga e colega de elenco, Débora Duarte (75), que era a protagonista da trama.

"Como eu estava começando na TV, eu não tinha muitas opções de roupas e dinheiro para comprar durante o período da novela. Então, Débora Duarte, que era protagonista, humildemente me levou até a sua casa e montou com suas roupas os figurinos do meu personagem ao longo da novela", contou a atriz.

Mais de 50 anos depois, Bete Mendes relembra esse episódio como um dos mais importantes de sua trajetória artística. O gesto de amizade e parceria de Débora Duarte marcou não apenas sua carreira, mas também sua vida pessoal:"Sou extremamente grata a tamanha generosidade dela na minha vida".

Lembranças no podcast 'Ser Artista'

Além de compartilhar essa memória com a CARAS Brasil, Bete Mendes também contou a história no podcast Ser Artista, apresentado por seu empresário e amigoMarcus Montenegro. O episódio vai ao ar nesta quinta-feira, 4 de setembro, às 20h, no canal do YouTube Ser Artista, onde a atriz relembra momentos emocionantes de sua carreira.

