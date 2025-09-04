CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Bete Mendes revela ajuda de Débora Duarte em início na TV: 'Sou grata a tamanha generosidade'
TV / Saiba mais!

Bete Mendes revela ajuda de Débora Duarte em início na TV: 'Sou grata a tamanha generosidade'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Bete Mendes revela memória marcante e cheia de gratidão por Débora Duarte em seu início na TV

Gabriela Cunha
por Gabriela Cunha
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 08h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bete Mendes - Reprodução/Globo
Bete Mendes - Reprodução/Globo

A atriz Bete Mendes (79), que recentemente interpretou a costureira Arlete na novela Garota do Momento (2024), reviveu uma lembrança marcante de sua juventude na televisão. Com nostalgia e gratidão, ela contou como conseguiu montar o figurino de uma de suas primeiras personagens na TV.

A lembrança de 'Beto Rockfeller'

Em 1968, aos 19 anos, Bete foi escalada para a novela Beto Rockfeller (1968), exibida pela TV Tupi. Na época, a emissora não tinha condições de fornecer figurinos para todo o elenco, e a atriz enfrentou dificuldades financeiras para compor o guarda-roupa de sua personagem.

Para a CARAS Brasil, ela recordou: "Eu tinha 19 anos quando entrei para o elenco da novela Beto Rockfeller, na TV Tupi. Nessa época, a emissora não tinha recursos financeiros pra compor um figurino durante uma novela toda", relembrou.

Sem muitas opções de roupas, Bete recebeu a ajuda da amiga e colega de elenco, Débora Duarte (75), que era a protagonista da trama.

"Como eu estava começando na TV, eu não tinha muitas opções de roupas e dinheiro para comprar durante o período da novela. Então, Débora Duarte, que era protagonista, humildemente me levou até a sua casa e montou com suas roupas os figurinos do meu personagem ao longo da novela", contou a atriz.

Mais de 50 anos depois, Bete Mendes relembra esse episódio como um dos mais importantes de sua trajetória artística. O gesto de amizade e parceria de Débora Duarte marcou não apenas sua carreira, mas também sua vida pessoal:"Sou extremamente grata a tamanha generosidade dela na minha vida".

Lembranças no podcast 'Ser Artista'

Além de compartilhar essa memória com a CARAS Brasil, Bete Mendes também contou a história no podcast Ser Artista, apresentado por seu empresário e amigoMarcus Montenegro. O episódio vai ao ar nesta quinta-feira, 4 de setembro, às 20h, no canal do YouTube Ser Artista, onde a atriz relembra momentos emocionantes de sua carreira.

Bete Mendes
Bete Mendes e Luiz Gustavo em Beto Rockfeller
Bete Mendes
Bete Mendes e Marcus Montenegro

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Gabriela Cunha

GABRIELA CUNHA é formada em Jornalismo pela UPM. Transformou uma paixão em profissão e, agora, escreve sobre novelas, TV e celebridades

atriznovelaBete MendesDébora DuarteMarcus MontenegroBeto RockfellerA Garota do Momento

Leia também

Despedidas

César Tralli - Foto: Globo/ Leo Rosario

César Tralli recebe homenagem em último dia na Globonews

Noite de Recordes

Maria de Fátima (Bella Campos) e Ana Clara - Foto: Globo/João Miguel Júnior/Manoella Mello

Audiência da Globo dispara com Jornal Nacional, Vale Tudo e Estrela da Casa

Família

William Bonner - Foto: Globo / João Cotta

Saiba quem são os filhos de William Bonner que moram no exterior

Nova fase

Tiago Scheuer - Foto: Reprodução/Instagram

Tiago Scheuer abre o jogo sobre o Hora 1: 'O maior desafio da minha carreira'

Família

Angélica - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

Angélica revela que é rigorosa na rotina com os filhos: ‘Não é para ficar bem na foto’

Mudanças

William Bonner - Foto: Reprodução / TV Globo

Saiba quando William Bonner deixa o Jornal Nacional e estreia no Globo Repórter

Últimas notícias

Bia MirandaVoltaram? Bia Miranda surge em momento íntimo com Gato Preto após anunciar término
Kate MiddletonKate Middleton está loira! Ela exibe o novo visual em aparição após férias
Penn Badgley e Domino Kirke-BadgleyPenn Badgley, de 'You', revela o nascimento dos filhos gêmeos
Regina DuarteRegina Duarte surge em cadeira de rodas e revela o que aconteceu: 'Estive sofrendo'
Aniversário de Gusttavo Lima teve momentos especiaisBolo 'cutucado', dia na fazenda e ensaio em família: veja como foi o aniversário de Gusttavo Lima
Veterano de Terra Nostra veio ao Brasil e foi naturalizado; morreu aos 71 anosVeterano internacional da Globo morreu aos 71 anos por insuficiência renal
Raul GilFilho de Raul Gil revela causa da internação do apresentador
Alice Wegmann impressiona ao surgir grávidaAlice Wegmann, a Solange de Vale Tudo, impressiona ao surgir grávida
Padre Marcelo RossiPadre Marcelo Rossi chama atenção ao comparar o antes e depois do corpo: 'Cuidado'
Bete MendesBete Mendes revela ajuda de Débora Duarte em início na TV: 'Sou grata a tamanha generosidade'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade