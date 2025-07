Bernardo Velasco reflete sobre jornada até Vale Tudo: ‘Não poderia estar mais feliz’

Em entrevista à CARAS Brasil, Bernardo Velasco revela como une suas paixões por atuação e esporte, enquanto reflete sobre sua jornada e novos projetos

Nascido no Rio de Janeiro, Bernardo Velasco (39) está, há muitos anos, envolvido com o esporte e as artes cênicas, agora mais do que nunca. O ator e modelo encontrou a forma perfeita de unir suas duas paixões na global Vale Tudo: Dar vida ao personal trainer, Igor.

Velasco estreou na TV Globo em 2011 como parte do elenco da décima-nona temporada da novela Malhação, interpretando o personagem Nando. Na trama, o jovem assumiu a academia de artes marciais após a aposentadoria do pai, o papel iniciou desde cedo a trilha que uniria o esporte e a atuação na vida do ator.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator discute sobre sua novela mais recente na emissora, diferentes fases da carreira como artista, o passado como profissional de educação física e planos para o futuro.

“Voltar está sendo maravilhoso, em novela do horário nobre e em um remake de muito sucesso, eu não poderia estar mais feliz,” afirmou o ator. “Ainda mais em um personagem ligado ao esporte que tem tudo a ver comigo. Passar essa mensagem da atividade física é sempre muito bom.”

A versão original de Vale Tudo estreou na televisão brasileira em 1988 e agora, mais de trinta anos depois, uma nova versão da trama retorna às telinhas. Com uma audiência expressiva e grande engajamento online, o reboot escrito por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères tem dividido a opinião do público, mas o carinho e o interesse do público por Bernardo Velasco é inegável.

“Já passei por várias fases,” contou, quando questionado sobre a recepção do público com a novela e o personagem. “Fases em que a galera sempre falava: “Cadê o Afonso?”, “Maria de Fátima está te enganando!” ou “Para de dar conselhos errados pro Afonso!” e agora, as pessoas falando que o Igor é mau-caráter também! Que o Igor é mais um homem da novela que não vale nada!”

O ator também confessou ficar feliz com a repercussão do público e adora trocar com [os fãs] nas ruas quando é reconhecido: “Gosto de saber o que estão achando.”

Nas últimas semanas, foi revelado que Igor, apesar de ter se envolvido sexualmente com Odete Roitman (Débora Bloch), é um homem casado e com um filho a caminho, notícia que causou choque ao público que acompanha a trama. Quando questionado, Bernardo revelou ter sido surpreendido pela ação do personagem, mas justificou: “Como a novela é uma obra aberta, tudo pode acontecer". Quem está curioso sobre o futuro dessa história, precisará esperar os próximos capítulos.

Formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e experiente, o ator usa de suas experiências pessoais para construir partes do personagem que mais se aproximam de suas vivências. Para Bernardo, a construção de Igor vai muito além de sua profissão, está no psicológico e nas lembranças que traz da infância, porém é impossível afirmar que a similaridade entre as histórias não ajude.

“Me ajuda muito em relação aos termos usados, aos exercícios, a construir a relação com o Afonso,” explicou. “Porque eu sei como é uma relação de amizade entre professor e aluno.”

Apesar do diploma universitário, Bernardo nunca parou de estudar e acredita que esse tenha sido um grande diferencial na sua carreira e na trajetória que o levou até onde está hoje. Para ele, o importante é nunca parar com os estudos, mesmo com a experiência prática adquirida nos palcos e sets de gravação.

“Os personagens me dão bagagem, me dão “horas cena” ou “horas palco”. É como um piloto de avião que precisa de tantas horas,” ilustrou. “Acho que o ator precisa estar em movimento e o fato de eu ter trabalhado muito também é importante, além de nunca ter parado de estudar.”

Nos seus dias livres, Bernardo se dedica aos estudos e ao curso que está frequentando atualmente, mas vai muito além disso: o artista também aproveita as horas vagas para deixar florescer um terceiro lado seu, talvez não tão conhecido pelo público, o empresarial.

“Eu sou sócio de uma casa-restaurante na Lagoa, chamada Aldeia Lagoa,” contou, dando uma palinha de seus planos para o futuro. “Eu estou em fases finais de inaugurar um restaurante em um ponto turístico do Rio, e em breve também vou inaugurar um grupo de corrida.”

Além dos negócios e a televisão, Bernardo também já se arriscou na dança e no teatro. Em 2018, o ator participou da quarta temporada do talent show Dancing Brasil, produzido pela Record TV, ao lado da bailarina Bia Marques. A dupla foi a décima eliminada do programa após uma apresentação de Samba.

Quando questionado sobre, o ator compartilhou um pouco sobre como foi a experiência: “Nada nunca será parecido com o desafio do Dancing Brasil. Eu quase não tinha contato com a dança e ter que aprender a dançar uma coreografia em 3 dias em um ritmo que eu nunca ouvi falar, para apresentar em um programa ao vivo, é muita loucura. Foi delicioso! Foi muito intenso! Não vou esquecer nunca,” e também aproveitou para fazer um chamado especial. “Alô dança dos famosos, me nota!”

Apesar da brincadeira, Bernardo Velasco possui muitos planos para o futuro da sua carreira, envolvendo desde a televisão até um velho conhecido: “Eu confesso que estou com muita saudade de fazer teatro, já penso nisso a algum tempo. Mas eu amo tanto a tv, a rapidez e o movimento que é a máquina da televisão”, compartilhou. “Por mim estava sempre emendando um trabalho atrás do outro. Se desse seria todo ano um personagem no teatro, um na tv e um no cinema!"

Quando questionado pela CARAS Brasil se existe algum sonho que ainda não realizou, o ator foi sincero com suas vontades: “Existem muitas coisas que quero fazer. Quero ser cada vez mais plural nos meus personagens. Gosto de novos desafios, não sei se conseguiria escolher um personagem para fazer nesse momento.”

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO ATOR BERNARDO VELASCO NO INSTAGRAM: