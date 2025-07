Bela Gil fala de Preta Gil: ‘Quando a alegria se apagou, ela se foi'

Irmã de Preta Gil, Bela Gil fala sobre a morte da cantora ao voltar ao trabalho no programa 'Saia Justa, do GNT: 'Estou aqui por mim e por ela'

A apresentadora e chef de cozinha Bela Gil voltou ao trabalho nesta quarta-feira, 30, após se despedir da irmã Preta Gil, que faleceu há 10 dias. Ao vivo no programa Saia Justa, do GNT, a estrela falou sobre a despedida da irmã, que morreu aos 50 anos após complicações do câncer no intestino.

Ao receber o carinho das colegas de trabalho, ela contou que ficou impressionada com a quantidade de homenagens para sua irmã. "De verdade, não tenho como não agradecer todo esse carinho, cuidado, preocupação de vocês, minhas amigas, do GNT e do povo brasileiro. Esse carinho comigo e com a minha família é um exemplo do amor da minha irmã reverberando e voltando pra gente. Ela espalhou muito amor. O potencial da energia dela me assustou, mas de uma maneira muito linda. Eu queria agradecer”, disse ela.

E completou: "Hoje faz 10 dias que ela partiu. E é minha primeira volta ao trabalho e eu estou feliz, por mais que seja difícil, doloroso. Ela é sinômino de alegria. Quando a alegria se apagou nela, ela se foi. Ela viveu alegre até o último momento. Estar aqui hoje é uma forma de honrar essa alegria. Estou aqui por mim e por ela para transmitir esse legado, amor próprio e liberdade. Eu estou aqui muito fortalecida por causa de vocês”.

Vale lembrar que Preta Gil morreu enquanto estava em Nova York, nos Estados Unidos. Ela faleceu na ambulância enquanto estava à caminho do aeroporto para voltar ao Brasil. A decisão de voltar ao país natal aconteceu depois que ela recebeu a notícia de que o tratamento experimental contra o câncer não teve resultado positivo e não tinha mais o que ser feito por sua saúde. Com isso, ela iria retornar ao Brasil. Porém, não teve tempo e morreu ainda em solo norte-americano.

O corpo de Preta Gil chegou ao Brasil poucos dias após seu falecimento e foi velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro com a presença de familiares, amigos e fãs. Por fim, o último adeus aconteceu em uma cerimônia de cremação fechada para a família.

