Beatriz Reis se destaca na Globo e ganha novo quadro no 'Encontro'

Beatriz Reis, do BBB 24, vai comandar o quadro 'Vai Danada', que ajudará os empreendedores com dicas para os seus negócios

Beatriz Reis, ex-participante do BBB 24, terá um novo quadro no programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo.

A atração terá foco em quem é empreendedor e está em busca de dicas práticas para alavancar seu negócio. Intitulado Vai Danada , a atração vai contar com a participação de especialistas que ajudarão empreendedores a enfrentarem desafios reais e encontrarem soluções criativas para seus negócios.



Conhecida por sua energia contagiante e autenticidade desde sua participação no BBB 24, Beatriz assume o papel de repórter no programa, levando sua experiência como ex-camelô para as ruas e aproximando o público das histórias de quem batalha diariamente para empreender.

Nas redes sociais, Bia falou sobre a novidade. "Chegou o Vai Danada! Meu novo quadro no Encontro feito para quem quer vender mais e fazer o negócio crescer de verdade! As inscrições já estão abertas, essa é a sua chance, Brasil! Tá esperando o que para se inscrever?", disse ela, convidando o público para participar da atração.

Os internautas parabenizaram e desejaram sucesso para a ex-BBB nos comentários. "Vai com tudo", disse uma seguidora. "Como fico feliz de te ver vivendo aquilo que era sonho. Deus é maravilhoso!", comentou outra. "Já é sucesso", afirmou uma fã. "Parabéns, Bia", falou mais uma.

Ex-BBB Beatriz Reis revela que já faturou prêmio final do reality show

Ex-participante do BBB 24, Beatriz Reis segue colhendo bons frutos em sua carreira mesmo após um ano do fim de sua edição. Contratada da TV Globo, ela tem se consolidado cada vez mais em sua área profissional apresentando quadros na emissora e fechando publicidades com grandes marcas.

Em entrevista à coluna 'Play', do Jornal O Globo, Bia revelou que, apesar de não ter vencido o reality show, conseguiu faturar o valor final do prêmio, de R$ 2,92 milhões. A artista também pode proporcionar uma melhora significativa na vida de seus familiares, o que sempre foi seu principal objetivo.

"Graças a Deus, eu consegui. Eu e minha família somos muito simples, temos muito pé no chão e deu tudo certo. Eu ganhei o valor do prêmio e mais uma carreira. Nós gastamos com consciência e também vejo a importância de aplicar para ter um retorno por outros caminhos. Eu também penso em ser empresária e abrir futuros negócios. É muito importante a serenidade e humildade", declarou Beatriz Reis.

A ex-BBB também falou sobre o imóvel comprado especialmente para o irmão, que morava de aluguel. "Dar o apartamento para o meu irmão foi muito importante para mim. Quando eu entrei no ‘Big Brother Brasil’, fui buscar realizar o meu sonho, mas o principal motivo era mudar a vida da minha família. Nós éramos muito humildes", disse.

"Esse meu irmão morava de aluguel, trabalhava como motorista de aplicativo e, graças a Deus, também dei um carro para ele. Por coincidência do destino, eu comprei no lugar onde trabalhei como babá há uns anos. Passei muita dificuldade e perrengue, a ponto de não ter dinheiro para pegar um ônibus para ir trabalhar. Foi muito emocionante poder voltar nesse local comprando uma casa ali. Não imaginava que teria condições de comprar um imóvel lá", celebrou ela, por fim.

