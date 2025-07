Bárbara França se entrega à personagem mais ousada da carreira: 'Um divisor de águas'

Atriz Bárbara França muda visual, mergulha na história romana e conta tudo sobre nova fase na carreira em entrevista para a CARAS Brasil

De visual renovado e mergulhada em uma das figuras femininas mais polêmicas da história, Bárbara França (32) se prepara para viver a personagem mais intensa de sua carreira. Após uma fase internacional com projetos em Portugal, a atriz agora assume o desafio de interpretar Messalina, vilã da nova série bíblica da Record, O Senhor e a Serva.

Inspirada na imperatriz romana Valéria Messalina (20–48 d.C.), conhecida por seu poder político e liberdade sexual, a personagem promete movimentar a trama que mistura religião, política e questões de gênero. Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, Bárbara compartilha seu processo de preparação, as transformações físicas e emocionais que atravessa e o que representa essa virada em sua trajetória.

Uma nova mulher, uma nova vilã

Bárbara retorna ao universo das antagonistas com uma bagagem completamente diferente de quando interpretou uma vilã em Malhação: Pro Dia Nascer Feliz. Dez anos se passaram desde aquele papel, e a atriz revela como esse tempo contribuiu para sua evolução artística e pessoal.

“Mudou muita coisa porque o intervalo de tempo entre a Malhação até hoje é de 10 anos. Quando eu fiz a minha primeira vilã em Malhação, eu era apenas uma menina e isso era condizente com a personagem porque na trama ela tinha apenas 22 anos de idade. Hoje em dia eu sou uma mulher adulta de 32 anos, que durante esses 10 anos amadureceu muita coisa, se transformou muito.”

Essa transformação, segundo ela, não se resume ao tempo que passou, mas às experiências que moldaram uma nova maneira de atuar e de se colocar em cena.

“Eu sei que tenho um longo caminho de aprendizados, de evolução, sou assumidamente uma metamorfose ambulante, mas é inegável que 10 anos não seja um tempo considerável para se ter muitas transformações na composição de uma pessoa. É aquele tempo de maturação, entende?”

“Tem mudanças e lições na vida que só o tempo é capaz de nos trazer. Então eu acho que a maior diferença entre essas duas vilãs é justamente ter essa profundidade que na época eu ainda não tinha. É uma nova faceta muito mais complexa, com mais camadas que eu sinto que eu vou poder entregar dessa vez.”

Ousadia além da tela

Se a transformação interna foi intensa, a externa também foi marcante. Para dar vida à poderosa Messalina, Bárbara se despediu dos cabelos loiros e adotou o ruivo pela primeira vez na carreira, uma mudança que vai além da estética e ajudou na construção da personagem.

“Foi um impacto muito grande porque eu nunca tinha sido ruiva antes, mas eu confesso também que essa possibilidade de ter grandes transformações que a minha profissão me permite, é uma das coisas que eu mais amo no meu ofício. E se não fosse por ele, eu não teria essa ousadia, essa coragem de experienciar novas facetas, novas versões de mim mesma.”

A atriz destaca que cada detalhe físico, do cabelo à maquiagem, funciona como um elo entre ela e a figura que interpreta.

“E sim, toda e qualquer mudança é muito bem-vinda para que a gente componha essa nova personagem. Essas mudanças, sejam elas de cabelo (cor ou corte), de corpo (peso ou ganho de massa muscular), de maquiagem, enfim, tudo isso são elementos de composição importantíssimos para a gente dar vida e criar a personagem. Então o cabelo foi fundamental pra que eu começasse a sentir dentro de mim essa mulher que é a Messalina.”

Bárbara França muda visual para viver vilã em O Senhor e a Serva - Priscila Nicheli

Carreira internacional e novo momento

Alternando trabalhos no Brasil e em Portugal, Bárbara vive uma fase de colheita. Segundo ela, o convite para protagonizar O Senhor e a Serva chegou justamente quando se sente mais preparada, pessoal e profissionalmente.

“Ano passado eu estive pela segunda vez em Portugal gravando uma série para Amazon Prime. E fazendo um paralelo com o meu momento atual, essa personagem que eu conquistei na Record é uma vilã muito importante pra mim, pois tenho um feeling que vai ser uma das grandes personagens que eu já tive a oportunidade de fazer.”

“Sinto que na minha vida, tanto profissionalmente falando quanto emocionalmente, estou no meu melhor momento. Eu estou na minha versão mais madura e acho que isso vai se refletir bastante nesse trabalho.”

“Eu sinto que esse projeto é um divisor de águas entre a Bárbara que eu era e a Bárbara que eu sou hoje, portanto a Messalina vai ser muito significativa, tanto pelo meu momento de vida quanto pela minha carreira.”

A polêmica Messalina sob novo olhar

Interpretar uma figura histórica como Messalina exige delicadeza e responsabilidade. Bárbara mergulhou no contexto da época e procurou compreender todas as nuances da mulher que rompeu padrões em uma sociedade patriarcal.

“Para mim tá sendo maravilhoso. Eu particularmente prefiro personagens que são mais desafiadores, aqueles que são mais complexos, que são mais ousados. Eu gosto de personagens que me instigam a sair da minha zona de conforto, essa pra mim é a parte mais divertida, é um prato cheio que eu gosto de me deleitar.”

Mesmo inspirada na imperatriz romana, a personagem da série foi adaptada para o enredo da produção: “Lembrando que a Messalina do Senhor e a Serva não é propriamente a imperatriz Messalina, a minha personagem foi inspirada nela, porque a nossa série se passa em um contexto histórico de tempo diferente do que a Messalina viveu. Mas sim, a personagem será uma alusão à icônica Imperatriz.”

“Eu tô tendo todo cuidado do mundo para compor essa vilã, eu tô devorando tudo que eu posso sobre a vida dessa mulher e sobre o contexto histórico em que ela viveu para que eu possa, assim, retratá-la com a maior dignidade e imponência que ela realmente teve e merece.”

A vilã que o público vai amar odiar

Apesar de ser conhecida por papéis mais leves, Bárbara já se prepara para lidar com as reações do público à vilania de Messalina, inclusive as críticas mais duras.

“Eu adoro, porque o público me odiar é um ótimo termômetro que me indica que eu tô indo pelo caminho certo. Acredito que o grande papel da arte é despertar sentimentos, independente dos quais eles sejam. E para nós atores, quando vamos dar vida à uma vilã (ou vilão), o feedback mais positivo que podemos ter é que o pessoal de casa nos odeie mesmo.”

“Esse é o papel do antagonista na trama, de sacudir a história, de trazer obstáculos, de ser a pedra no caminho da mocinha e do mocinho. Então eu gosto muito quando o telespectador vai lá nas minhas redes sociais me mandar mensagens desaforadas (rsrsrs). Significa que tô cumprindo bem o meu papel!”

Quem foi Messalina?

Valéria Messalina foi a terceira esposa do imperador Cláudio e se tornou uma das figuras femininas mais lembradas do Império Romano. Apontada historicamente como promíscua e ninfomaníaca, muitos estudiosos revisitam sua trajetória como uma mulher livre em uma sociedade dominada por homens, o que contribuiu para a construção de sua fama negativa.

Na série da Record, a personagem ganha nova perspectiva: uma mulher ousada, estratégica e emocionalmente intensa.

Sobre a produção

Com previsão de dez episódios e sem data de estreia definida, Oseias – O Senhor e a Serva é uma superprodução que mistura conflitos religiosos e políticos em um cenário inspirado na Roma Antiga. A trama também propõe discutir o silenciamento feminino e o papel das mulheres na história.