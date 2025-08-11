Band revela lista completa de participantes do MasterChef Celebridades

Novo MarterChef Celebridades têm lista de participantes divulgada pela Band e conta com nomes conhecidos da TV, música e esportes

A Band revelou oficialmente os 12 participantes que vão disputar a primeira temporada do MasterChef Celebridades no Brasil. A edição reunirá personalidades de diferentes áreas, todas prontas para encarar os desafios culinários diante dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

A proposta é manter a essência do MasterChef, mas com um toque de entretenimento voltado para a convivência e as histórias pessoais dos participantes. Com a cozinha mais famosa da TV brasileira como cenário, essa edição especial deve oferecer um espetáculo de carisma e superação, além, é claro, de muitas receitas deliciosas.

Vale lembrar também que, ao longo de sua trajetória no Brasil, o MasterChef ganhou diferentes versões. Além da tradicional disputa entre cozinheiros amadores, a franquia apresentou o MasterChef Profissionais, voltado para chefs experientes, o MasterChef Júnior, com competidores mirins, e o MasterChef Para Tudo, programa derivado com entrevistas e bastidores. Em 2024, estreou também o MasterChef Confeitaria.

Quem participará do MasterChef Celebridades?

Para esse novo formato, o elenco mistura veteranos da TV, ídolos da música e nomes conhecidos do esporte. Entre os confirmados estão o cantor Dodô, vocalista do grupo Pixote, os sertanejos Hugo Alves e Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago, além da cantora Gilmelândia. A disputa também terá Valesca Popozuda, que promete levar sua irreverência para a cozinha, e o influenciador digital John Drops, conhecido pelo humor nas redes sociais.

Do universo da atuação, participam Julianne Trevisol, Leonardo Miggiorin e Luciano Szafir. Já o time de comunicadores será representado por Rachel Sheherazade e Márcia Goldschmidt, que retornam à TV em um formato bem diferente do que o público está acostumado. A lista se completa com a ex-atleta Maurren Maggi, velocista olímpica.

Embora a data de estreia ainda não tenha sido divulgada, a previsão é que o programa vá ao ar em outubro, logo após o encerramento do MasterChef Confeitaria. A expectativa é de que a combinação de perfis tão distintos gere interações inusitadas e momentos de tensão, atraindo os fãs de cada personalidade.

