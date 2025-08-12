Autora descobriu câncer durante gravações de novela; descubra quem é

Durante as gravações de Caminho das índias, a autora Glória Perez foi diagnosticada com câncer no sistema linfático; relembre

No ar em 2009, Caminho das Índias é considerada uma das novelas mais bem sucedidas da TV Globo. A trama, que seguia a história de amor entre os personagens de Juliana Paes e Rodrigo Lombardi, virou febre entre a população e entrou na história da teledramaturgia brasileira como uma das novelas mais amadas da TV.

O folhetim ocupou o lugar de novela das oito na TV Globo e ficou no ar entre os meses de janeiro e setembro, totalizando 203 capítulos. Durante a sua produção, a autora e criadora do projeto , Glória Perez, foi diagnosticada com um linfoma não-Hodgkin, tipo de câncer que ocorre no sistema linfático.

Na época, a autora deu uma entrevista à Revista Veja onde afirmou ter sofrido um “apagão” com a descoberta sobre sua saúde: “Atordoei. Devia entregar o projeto? Quanto tempo teria?”, relatou. “O médico me convenceu a não entregar: seria importante, durante a quimio, mirar num projeto futuro e, no meu caso, esse projeto seria levar a novela até o fim”.

Por um período de tempo, Perez contou com a colaboração de Carlos Lombardi e Elizabeth Jhin na produção do projeto, porém manteve seu papel como autora principal da trama e nunca se afastou totalmente do roteiro da novela.

O diagnóstico ocorreu após a autora perceber um caroço no pescoço, foram realizados alguns exames até que ocorresse o diagnóstico de tumor na tireoide. Foi necessário que Perez passasse por uma cirurgia e a novelista ainda foi submetida à quimioterapia como uma forma de tratamento preventivo.

Além do diagnóstico de Glória Perez durante a produção do folhetim, Caminho das Índias também sofreu com a perda de Mara Manzan, que foi diagnosticada com câncer no pulmão devido ao tabagismo e precisou ser afastada das gravações. A atriz faleceu apenas dois meses após deixar o elenco da novela.

