CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Autora descobriu câncer durante gravações de novela; descubra quem é
TV / RESILIÊNCIA

Autora descobriu câncer durante gravações de novela; descubra quem é

Durante as gravações de Caminho das índias, a autora Glória Perez foi diagnosticada com câncer no sistema linfático; relembre

por Giulia Polizeli, sob supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 12/08/2025, às 07h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Autora descobre câncer durante gravações de novela e continua trabalhando - Foto: João Miguel Júnior/Globo
Autora descobre câncer durante gravações de novela e continua trabalhando - Foto: João Miguel Júnior/Globo

No ar em 2009, Caminho das Índias é considerada uma das novelas mais bem sucedidas da TV Globo. A trama, que seguia a história de amor entre os personagens de Juliana Paes e Rodrigo Lombardi, virou febre entre a população e entrou na história da teledramaturgia brasileira como uma das novelas mais amadas da TV.

O folhetim ocupou o lugar de novela das oito na TV Globo e ficou no ar entre os meses de janeiro e setembro, totalizando 203 capítulos. Durante a sua produção, a autora e criadora do projeto, Glória Perez, foi diagnosticada com um linfoma não-Hodgkin, tipo de câncer que ocorre no sistema linfático.

Na época, a autora deu uma entrevista à Revista Veja onde afirmou ter sofrido um “apagão” com a descoberta sobre sua saúde: “Atordoei. Devia entregar o projeto? Quanto tempo teria?”, relatou. “O médico me convenceu a não entregar: seria importante, durante a quimio, mirar num projeto futuro e, no meu caso, esse projeto seria levar a novela até o fim”.

Por um período de tempo, Perez contou com a colaboração de Carlos Lombardi e Elizabeth Jhin na produção do projeto, porém manteve seu papel como autora principal da trama e nunca se afastou totalmente do roteiro da novela. 

O diagnóstico ocorreu após a autora perceber um caroço no pescoço, foram realizados alguns exames até que ocorresse o diagnóstico de tumor na tireoide. Foi necessário que Perez passasse por uma cirurgia e a novelista ainda foi submetida à quimioterapia como uma forma de tratamento preventivo. 

Além do diagnóstico de Glória Perez durante a produção do folhetim, Caminho das Índias também sofreu com a perda de Mara Manzan, que foi diagnosticada com câncer no pulmão devido ao tabagismo e precisou ser afastada das gravações. A atriz faleceu apenas dois meses após deixar o elenco da novela.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA NOVELISTA GLÓRIA PEREZ NO INSTAGRAM:

Leia também: Atriz faleceu após ser afastada de novela da TV Globo às pressas; Descubra qual

câncerTv Globoglória perezCaminho das Índias

Leia também

Dia especial

João Silva - Foto: Reprodução/Instagram

João Silva resgata fotos ao lado de Faustão em dia especial: 'Celebro'

Masterchef

MasterChef Brasil - Foto: Alessandra Gerzoschkowitz/Band

Band revela lista completa de participantes do MasterChef Celebridades

Estética

Giovana Cordeiro - Foto: Reprodução / Instagram

Giovana Cordeiro conta sobre transplante após perder sobrancelha

Desabafo

Astrid Fontenelle - Foto: Reprodução / Instagram

Astrid Fontenelle admite que quase se aposentou após saída do Saia Justa

Ao vivo

José Roberto Burnier e Fernanda Elnour - Foto: Reprodução/Globo

Âncora da Globo quebra protocolo e entrega repórter: 'Cálculo meio errado'

Por trás das câmeras

Patrícia Poeta - Foto: Globo/Daniela Toviansky

Patrícia Poeta revela que já sofreu um aborto

Últimas notícias

Autora descobre câncer durante gravações de novela e continua trabalhandoAutora descobriu câncer durante gravações de novela; descubra quem é
João SilvaJoão Silva resgata fotos ao lado de Faustão em dia especial: 'Celebro'
Zé Felipe e Virginia não terão voltaRevelação bombástica é feita sobre Zé Felipe e Virginia: 'Não vai ter volta'
Lore Improta e Léo SantanaSexóloga explica impacto do exemplo de Lore Improta e Léo Santana para a filha: 'Aprende com o que vê'
HelenaAmanda Kimberlly divulga nova foto de Helena, sua filha com Neymar
MasterChef BrasilBand revela lista completa de participantes do MasterChef Celebridades
Adriana PerroniMédico explica como diferenciar terçol de celulite facial que atingiu Adriana Perroni
Virginia Fonseca posta reflexãoVirginia Fonseca chama atenção com reflexão sobre 'pessoas certas'
Giovana CordeiroGiovana Cordeiro conta sobre transplante após perder sobrancelha
Carol Batista Leite comemora o aniversário em famíliaMulher de Kaká comemora aniversário de 30 anos com festa em família
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade