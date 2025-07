Atriz de A Viagem trocou a fama por uma vida discreta fora do Brasil

Atriz que deu vida à personagem Andrezza se afastou das novelas há mais de 10 anos e passou a atuar nos bastidores da arte dramática

Afastada das novelas há mais de uma década, a atriz Thaís de Campos, que marcou gerações com a personagem Andrezza em A Viagem (1994), da TV Globo, decidiu trilhar um novo caminho profissional. Longe dos holofotes, ela se reinventou na carreira e atualmente vive entre Brasil e Portugal, onde se dedica ao ensino da interpretação para TV, teatro e cinema.

A artista, que também esteve em produções como Mulheres de Areia, Kubanacan e Boogie Oogie, se afastou gradualmente da televisão a partir dos anos 2000. Desde então, tem se concentrado em um trabalho mais voltado à formação de novos talentos.

Em Lisboa, onde passou a residir por longos períodos, Thaís fundou a produtora Arte 6, com a qual promove oficinas, espetáculos e cursos voltados à atuação. Em entrevistas recentes, a atriz explicou que sua escolha foi motivada por uma vontade de contribuir com a nova geração de artistas.

" Senti que poderia deixar um legado maior na formação do que apenas interpretando personagens ”, declarou em uma rara aparição pública. Thaís de Campos é casada desde 2003 com o executivo português Paulo Bandeira. Juntos, os dois são pais de Carolina e Clara.

Carreira de Thaís de Campos

Ao longo da carreira, Thaís também acumulou participações em minisséries como Desejo (1990) e O Quinto dos Infernos (2002), além de produções como Cinquentinha (2009) e Lara com Z (2011). Sua última novela foi Boogie Oogie, exibida em 2014 pela Globo.

Fora das telas, ela também é lembrada por sua ligação familiar com o renomado diretor Wolf Maya, seu tio. A relação com os bastidores da dramaturgia sempre esteve presente em sua vida, algo que agora se reflete em sua atuação como mentora e diretora de formação artística.

Mesmo sem fazer parte do elenco de novelas atualmente, Thaís de Campos segue ativa nos bastidores do cenário artístico e cultural. Sua atuação como professora e diretora revela uma trajetória de transformação que inspira e reforça seu compromisso com a arte além da fama.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaís de Campos (@euthaisdecampos)

Leia também: 'A Viagem': quem do elenco já morreu? Relembre os nomes e seus legados