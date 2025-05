Atriz de A Viagem morreu aos 81 anos por insuficiência respiratória

No ar com a reprise de A Viagem, a atriz esteve no núcleo central da trama e morreu em decorrência de uma insuficiência respiratória

A Viagem é um sucesso em todas as suas exibições na televisão e traz a saudade de alguns nomes da dramaturgia. Com um papel de destaque na obra de Ivani Ribeiro, a atriz que dá vida a Dona Marocas, Yara Cortez, morreu aos 81 anos devido a uma insuficiência respiratória, em 2002, sem deixar nenhum herdeiro.

Ascensão na arte

Yara é filha de imigrantes portugueses, foi criada em um internato após perder a mãe de forma prematura em 1931. Sempre dedicada às artes cênicas, ela fez participação em apresentações e foi incentivada a seguir carreira pelos professores. Ela entrou no mundo artístico após servir como enfermeira do Exército Brasileiro na base de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, na Segunda Guerra Mundial. Cortes também atuou como aeromoça antes de se tornar atriz definitivamente.

Estreou no teatro em 1938 na Companhia de Teatro Dulcina, sendo protagonista da peça Mulheres, escrita por Claire Boothe. Foi premiada e logo entrou no elenco de outras produções, como Figueira do Inferno. Em 1959, fez parte do Teatro dos Sete, onde dividiu cena com Fernanda Montenegro. Antes, em 1939, estreou no cinema com O Palhaço, o Que é?, de Carlos Manga. A atriz brilhou mesmo na televisão.

Colecionando sucessos

Na televisão, estreou em 1951, no Grande Teatro Tupi. Estrelou Acorrentados, trama de Janete Clair, em 1969, na TV Record. Na Globo, ela se consagrou e fez parte de enormes sucessos: O Rebu (1974); Marrom Glacê (1979) e foi protagonista da primeira versão de Dona Xepa (1977). Maroca Toledo de A Viagem (1994) e Olga Moretti em História de Amor (1995) marcaram suas últimas personagens de novelas.

Adeus a um ícone

A atriz manteve sua vida pessoa fora dos holofotes: nunca teve filhos e nem se casou. Seus últimos anos de vida foram em um apartamento em Copacabana, rodeada de pássaros que ela criava. Na televisão, sua última aparição foi em Você Decide (1998 e 1999) como as personagens Benedita Amoedo em Ligeiramente Grávida; Jurema Ferreira em Ninguém é Perfeito e Gioconda Moreira em Juízo Final.

Em outubro de 2002, aos 81 anos, a atriz morreu devido a uma insuficiência respiratória e teve o corpo sepultado no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

