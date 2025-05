Atriz de A Viagem morreu aos 61 anos após enfrentar depressão severa

No ar na Globo com reprise de A Viagem, atriz encarou luta contra depressão e morreu em decorrência de insuficiência respiratória e problemas no fígado

A atriz Tânia Scher, que está no ar na Globo como Josefa Dias na reprise de A Viagem (1994) transmitida no Vale a Pena Ver de Novo, morreu em 2008, aos 61 anos, após enfrentar uma depressão severa. A artista participou de algumas novelas que marcaram época e faleceu em decorrência de insuficiência respiratória e problemas no fígado. Relembre a trajetória.

Dos cinemas à televisão

Nascida em 12 de março de 1947 no Rio de Janeiro, Tânia começou sua carreira artística no cinema no final da década de 1960, quando era creditada apenas como Tânia. Com o tempo, tornou-se uma figura conhecida no meio artístico, transitando entre filmes, novelas e programas especiais da televisão brasileira.

Dona de uma filmografia rica e variada, a intérprete integrou o elenco de longas como Todas as Mulheres do Mundo (1967), Os Machões (1972) e Motel (1974), explorando diferentes gêneros e estilos do cinema brasileiro. Sua atuação em A Menina do Lado (1987), por exemplo, retrata uma mulher presa a padrões morais em meio a uma trama provocativa, que levantava debates sobre sexualidade e conservadorismo.

Na televisão, sua presença também foi expressiva. Além de A Viagem, Tânia integrou o elenco de Sol de Verão (1982), Ti Ti Ti (1985), Anos Dourados (1986), A Próxima Vítima (1995) e Por Amor (1998), entre outros sucessos da Globo. Costumava interpretar mulheres de presença forte, mães firmes ou figuras que desafiavam convenções.

Nos anos 1980 e 1990, tornou-se uma presença recorrente também em especiais como Você Decide e Caso Verdade, demonstrando sua capacidade de adaptação a diferentes formatos.

Batalha silenciosa longe dos holofotes

Apesar da carreira consolidada, os últimos anos de Tânia foram marcados por uma luta pessoal contra a depressão, doença que ainda era pouco debatida abertamente no meio artístico à época. A atriz enfrentava dificuldades de saúde mental quando foi internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, onde permaneceu por três dias antes de falecer, em 9 de agosto de 2008.

Hoje, com a reprise de A Viagem, uma nova geração de telespectadores tem a oportunidade de reencontrar o talento de Tânia Scher. Sua atuação como Josefa, a mãe de Téo (Maurício Mattar), permanece atual na delicadeza com que expõe conflitos familiares e dilemas espirituais.

