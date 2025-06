Atriz de A Viagem está há 10 anos fora da televisão e atua como educadora

Uma atriz de A Viagem saiu dos holofotes e mora em Portugal, atuando como educadora. Seu último papel foi em 2014; saiba tudo

A Viagem é um dos maiores sucessos da Globo e voltou no Vale A Pena Ver De Novo reforçando isto. Alguns nomes famosos deixaram sua marca por lá e não foram vistos mais em outros projetos recentes: é o caso da intérprete de Andrezza, a atriz Thaís de Campos. Fora do Brasil desde 2014, ela vive fora dos holofotes em Portugal e se tornou educadora.

Na trama, Andrezza é esposa de Raul (Miguel Falabella) e filha de Guiomar (Laura Cardoso), tendo embates constantes com Diná (Cristiane Torloni) logo no início da trama. Ela é uma das vítimas do espírito obsessor Alexandre (Guilherme Fontes) e enfrenta uma crise no casamento por conta dele. Além disso, a implicância da mãe e a dificuldade de conseguir engravidar levam ela até Tonho (Jorge Pontual), criando um triângulo amoroso.

10 anos fora da televisão?

Aos 61 anos, a atriz esteve em diversos folhetins. No entanto, a sobrinha do diretor Wolf Maya não participou de mais nenhuma novela desde 2014, quando foi Célia dos Santos em Boogie Oogie. Ela vive com o executivo português Paulo Bandeira desde 2003 e tem duas filhas. Fora dos holofotes, ela realiza outros trabalhos como diretora, produtora e é educadora, dando cursos de interpretação.

Outros projetos que ela realiza são palestras, tanto on-line quanto presencial. Não é necessário ser um ator iniciante: os cursos englobam profissionais e novatos, além de outros que estejam em frente às câmeras. Ao site NaTelinha, ela declarou: “Vivo com um pé aqui outro lá, na ponte aérea Brasil e Portugal. Pelo menos duas vezes por ano vou ao Brasil. Não tenho tempo certo de ficar aqui ou lá. Fico o tempo que o trabalho que estiver fazendo necessitar”.

A atriz também esteve em grandes sucessos como Salsa e Merengue (1996); Fina Estampa (2012); Elas Por Elas (1982) e Ti Ti Ti (1985).

