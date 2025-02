Atriz da Globo vítima de câncer deixou o Brasil para estudar em Paris

Neste Dia Mundial de Combate ao Câncer, relembra história de atriz da Globo que lutou contra um câncer de mama e construiu carreira no exterior

No Dia Mundial de Combate ao Câncer, 4 de fevereiro, relembre a trajetória de Ana Helena Berenger, atriz da Globo que lutou contra a doença e deixou carreira de sucesso no exterior após sair do Brasil para estudar em Paris. Vítima de um câncer de mama, a artista faleceu em 29 de julho de 2009, aos 48 anos.

Paixão pela arte

Nascida no Rio de Janeiro, Ana Helena Berenger iniciou sua formação acadêmica em arquitetura na Universidade Santa Úrsula, mas logo deixou a profissão: sua verdadeira paixão se revelou nas artes dramáticas, levando-a a trilhar uma bem-sucedida jornada na televisão, no cinema e no teatro, incluindo produções internacionais.

Na TV Globo, a atriz se destacou em novelas como Sem Lenço, Sem Documento (1977), Elas por Elas (1982), Eu Prometo (1983) e na marcante adaptação de Grande Sertão: Veredas (1985), onde interpretou Otacília.

Buscando novos desafios, Ana Helena partiu para Paris, onde aprofundou seus estudos artísticos no Museu do Louvre. Rapidamente, a artista se encantou pelo universo das artes plásticas, encontrando um novo caminho na arte, que decidiu seguir ao redirecionar sua carreira para esse tipo de produção artística.

Mais tarde, mudou-se para Los Angeles, onde estabeleceu residência e se dedicou à pintura, afastando-se definitivamente dos palcos e das telas.

Luta contra o câncer

A trajetória de Ana Helena Berenger foi interrompida precocemente em 2009, quando ela perdeu a batalha contra um câncer de mama. A ex-atriz e artista morreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 48 anos, mas deixou um legado duradouro através da arte.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer é a segunda principal causa de mortes no mundo, responsável por cerca de 9,6 milhões de óbitos anualmente. Estimativas indicam que, nas próximas décadas, a doença poderá se tornar a principal causa de mortalidade global, o que reforça a importância da conscientização e da prevenção contra os diversos tipos de câncer.

Leia também: Linha do tempo da luta de Preta Gil contra o câncer: Relembre os detalhes