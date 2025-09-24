Atriz comenta sobre o final de ‘Bon Appétit, Vossa Majestade’

Descubra o que Lim Yoona, atriz sul-coreana e protagonista da trama, revelou sobre os últimos episódios de ‘Bon Appétit, Vossa Majestade’

A atriz sul-coreana Lim Yoona, ganhou grande destaque no novo dorama da Netflix, Bon Appétit, Vossa Majestade. A história terá seus últimos episódios lançados neste sábado, 27, na plataforma de streaming, e a artista fez algumas revelações sobre o que pode estar por vir.

Em entrevista no programa You Quiz on the Block, a artista foi questionada sobre o que acontecerá com a linha do tempo dos personagens. “Ji Yeong voltará ao presente ou permanecerá no passado? Se ela voltar, ela encontrará Heon novamente?”, perguntou o entrevistador. “Sim, acho que haverá lágrimas – em mais de uma maneira”, respondeu a famosa, sem dar uma prévia do que pode acontecer.

A grande dúvida do público é sobre o que pode acontecer com a relação da chef de cozinha e o rei tirano. Os personagens serão separados? A protagonista pretende voltar para o presente? Os mistérios serão sanados no próximo final de semana.

Vale lembrar que, o k-drama foi o responsável por quebrar recordes de audiência e conquistou vários fãs ao longo dos meses de agosto e setembro.

Mais sobre ‘Bon Appétit, Vossa Majestade’

O dorama narra a história de Yeon Ji Yeong (Lim Yoona), uma chef de cozinha renomada que está prestes a assumir o restaurante três estrelas Michelin em Paris. Apesar disso, seu destino foi redirecionado para o passado. Ao ler um antigo livro de receitas durante um eclipse solar, Yeon é acidentalmente transportada para a Dinastia Joseon, na Coreia do Sul, em meados de 1490.

Presa em séculos passados, a famosa chef de cozinha começou a trabalhar no palácio do rei Yi Heon (Lee Chae-min), um monarca tirano que tenta superar os traumas do falecimento de sua mãe. Apesar de não entender o que aconteceu e ser obrigada a lidar com as pressões da realeza, Yeon conseguiu impressionar o paladar de Yi Heon, com seus talentos culinários modernos.

