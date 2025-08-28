Atriz Anna Melo fala sobre fé nos bastidores da Record e revela impacto: 'Transformador'

Intérprete da protagonista Gabriela na série Paulo, o Apostolo, da Record, Anna Mello revela bastidores em entrevista à CARAS Brasil

Em exibição na Record, a série Paulo, o Apóstolo tem despertado a atenção do público por sua narrativa épica e carregada de emoção. Entre os personagens centrais está Gabriela, interpretada por Anna Melo, que divide a cena com grandes nomes e mergulha em uma trama que une fé, coragem e sacrifício.

A atriz conta que a personagem é uma jovem marcada por escolhas difíceis e por uma missão maior do que os próprios desejos. “A Gabriela é filha de Gamaliel, um homem sábio e íntegro, presidente do sinédrio em Jerusalém, e mentor de Saulo de Tarso — que vem a se tornar o apóstolo Paulo. Na trama, eles são noivos inicialmente, mas precisam renunciar o amor romântico que sentem pela grande missão que foi confiada a ele. Isso leva a Gabriela a uma jornada desafiadora, mas por ser uma mulher que alia a doçura à força, a inteligência à coragem e a sensibilidade à firmeza de propósito, mesmo com as limitações da época, dos conflitos e provações que surgem, ela consegue encontrar o seu caminho e seguir o que acredita. Em vários momentos, ela se prova uma fortaleza de Deus, como o próprio significado do seu nome diz. Então, descreveria como uma trajetória de amor e fé.”

Entre as gravações, Anna admite que precisou de entrega total para dar vida à personagem. “O que mais me tocou foi a profundidade que uma obra épica como essa é capaz de alcançar. É um mergulho na alma mesmo, de muita entrega e reflexão. O desafio maior foi encontrar a verdade emocional dela em diferentes fases da vida, com diferentes intensidades. Como gravamos fora de ordem, manter essa coerência foi um exercício constante de conexão interna.”

A preparação também exigiu estudos e um mergulho espiritual. “O roteiro foi uma grande fonte de inspiração, inclusive pra consultar as passagens citadas da Bíblia, pra aprofundar nas cenas e no contexto histórico. Quem me guiou nesse processo foi a Nara Marques, que fez parte da minha formação como atriz anos atrás e tive a felicidade de reencontrar e me preparar pra esse projeto. Também pude participar de vivências ligadas à fé que foram muito enriquecedoras. Além disso, busquei referências audiovisuais e musicais nesse sentido também, pra compor o mundo sensorial da Gabriela e, por termos cenas de canto, tive a Yolanda de Paulo como preparadora vocal pra me auxiliar nessa descoberta.”

O impacto do projeto não se limitou ao campo profissional. “Foi um mergulho transformador. A série exige uma escuta muito profunda, de si, do outro, da cena e do momento em que se passa. Trabalhar em uma trama tão simbólica, sobre uma jornada grandiosa e, ao mesmo tempo, com questões humanas atemporais, mexeu comigo de diversas formas. Saio desse processo com muitos aprendizados, mais atenta, mais confiante, consciente e aberta.”

Nos bastidores, a experiência foi igualmente marcante. “Algumas! Rs A sintonia do elenco na tela é reflexo dos bastidores. Tive muita sorte com meus parceiros de cena, construí amizades que com certeza levarei pra vida e espero reencontrar em outros projetos! Foram pessoas que fizeram a diferença na minha trajetória, desde que eu pisei no Rio pra fazer a série. Tivemos trocas muito verdadeiras, dentro e fora de cena. É bonito quando o trabalho também é espaço de afeto.”

A fé, presente na narrativa, também atravessou a vida pessoal de Anna. “Venho de uma família em que a fé sempre foi um pilar importante, especialmente por conta da minha avó materna. Interpretar a Gabriela me fez olhar pra fé com uma dimensão maior. A série traz reflexões potentes sobre acreditar, persistir, recomeçar. A história de Paulo é uma história de fé inabalável. E tem uma fala do personagem Barnabé que ecoou em mim por um tempo: ‘Às vezes o silêncio de Deus é pra nos ensinar a confiar’. A chegada da Gabriela na minha vida provou isso. Realmente me transformou como pessoa e também como artista.”

A recepção calorosa do público tem sido um estímulo extra. “Tem sido emocionante! São tantas equipes envolvidas e dedicadas pra engrenagem funcionar e o produto final saltar aos olhos, a gente se entrega tanto, mas nunca sabe como vai ser a recepção do público. Ver as pessoas se identificando com as personagens, tendo seus corações tocados e suas vidas transformadas pela história é extremamente gratificante! Me sinto muito honrada por estar nesse projeto e por viver essa personagem.”

Momentos fortes não ficaram apenas nas telas. “Tiveram algumas! Mas uma em especial, que não tinha choro nenhum na rubrica e eu não conseguia parar de chorar. Foi uma despedida de alguém próximo, mas não vou dizer mais pra não dar spoilers, assistam e me contem depois!”

Entre os bastidores, a atriz guarda lembranças emocionantes. “Lembro de dois momentos nos bastidores em que os meus parceiros de cena disseram coisas em improviso com seus personagens, enquanto aguardávamos a montagem da luz ou o ação, que serviram como uma luva na minha vida pessoal. Não me fizeram enxergar a Gabi com outros olhos, fizeram com que eu abrisse os meus.”

