Ator mirim de Pablo e Luisão é irmão biológico de atriz de Garota do Momento

Você sabia? Um dos atores mirins da série Pablo e Luisão é irmão biológico da protagonista da novela Garota do Momento e eles se conheceram na Globo

A série Pablo e Luisão é um sucesso no Globoplay e uma curiosidade sobre o ator mirim João Pedro Martins chamou a atenção: ele é irmão biológico da atriz Duda Santos. Inclusive, os dois se conheceram após ele ir trabalhar na emissora carioca.

Na série, João Pedro interpretou Neto, irmão de Paulo Vieira na infância. Enquanto estava gravando o projeto, ele espalhou para todo que é irmão da atriz Duda Santos, que interpreta a Beatriz na novela Garota do Momento, trama das 6 da Globo. Na época, a atriz chegou a duvidar, já que não sabia que tinha um irmão ator. Porém, a história toda veio à tona.

Duda descobriu que João Pedro era seu irmão por meio de um produtor de elenco e contou a descoberta no programa Que História É Essa Porchat?, do GNT. "Era um dia bonito. Peguei meu celular e um produtor de elenco me mandou mensagem: ‘Duda, eu tenho que te falar uma coisa. Eu estou rindo, mas é sério'. Pensei o que poderia ter acontecido. Alguém está falando mal de mim por aí, posso ter feito alguma coisa errada… Eu já estava nervosa e ele disse: ‘Então, tem um menino aqui que está fazendo uma série comigo, ele é um querido, um amor, um doce, 9 aninhos, que está falando para todo mundo que é seu irmão'. Eu não tenho irmão ator, não tem como. Eu estou cheia de irmão por aí, chega de irmão (risos). Todo mundo que passava (pelo menino) acreditava. Xamã mandou mensagem: ‘Conheci seu irmão’. E eu fiquei: ‘Gente, que brincadeira boba'", disse ela.

E completou: "Pedi para mandarem foto da criança e ele é a cara do meu pai! Quando eu vi eu falei: ‘Tenho certeza!’. Ganhei um irmão. Falei: ‘Pai, tem um menino lá que é ator e está dizendo que é seu filho’. Ele disse: ‘Então, precisamos conversar'". Então, os dois se conheceram e se divertem com a história de como um descobriu sobre o outro.

