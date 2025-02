Ator e apresentador Daniel Bisogno morre cinco meses após transplante

O ator mexicano Daniel Bisogno, apresentador do programa Ventaneando, faleceu aos 51 anos na quinta-feira, 20, por complicações

O ator e apresentador mexicano Daniel Bisogno faleceu na quinta-feira, 20, aos 51 anos. A notícia da morte foi confirmada através das redes sociais do programa de TV Ventaneando, apresentado pelo artista desde 1997.

De acordo com informações divulgadas na nota, Daniel morreu devido a complicações de um transplante de fígado, realizado há cinco meses, em setembro de 2024. Ainda segundo seu irmão, Alejandro, o apresentador estava hospitalizado e com o quadro de saúde bastante delicado nos últimos dias.

"É com profunda tristeza que lamentamos informar a notícia que nunca queríamos dar: nosso querido Daniel Bisogno acaba de morrer devido a complicações sofridas após o transplante de fígado ao qual foi submetido em setembro passado. Ventaneando está de luto. Um dos nossos membros mais proeminentes se foi. Descanse em paz. Honraremos sempre sua memória", diz o comunicado da TV.

Ao lado de outros apresentadores, Daniel Bisogno estava no comando do Ventaneando, da TV Azteca, há 28 anos. Em sua carreira de ator, ele atuou no musical 'Lagunilla, Mi Barrio'.

Causa da morte de atriz sul-coreana da Netflix é revelada

*ALERTA: O texto a seguir contém informações sensíveis sobre saúde mental.

A morte da atriz sul-coreana Kim Sae-ron surpreendeu os fãs de cinema e séries de todo o mundo. Ela tinha apenas 24 anos quando foi encontrada sem vida em sua própria casa em Seul, na Coréia do Sul, no domingo, 16 de fevereiro, por volta das 17h.

De acordo com a revista People, a atriz cometeu suicídio. “Acreditamos que ela fez uma escolha extrema e planejamos lidar como suicídio”, disse um policial para os repórteres do Yonhap News Agency. O corpo dela foi localizado por um amigo, que foi encontrá-la para saírem juntos, mas já a encontrou sem vida.

Kim enfrentava uma fase ruim na carreira de atriz depois que foi flagrada dirigindo embriagada em maio de 2022. Ela tentou retomar a carreira depois da polêmica, mas foi alvo de reações negativas. Em 2023, ela voltou a trabalhar na série Bloodhounds, da Netflix, e este foi o seu último trabalho.

