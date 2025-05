Ator de A Viagem morreu aos 60 anos vítima de septicemia e falência múltipla de órgãos

No ar em A Viagem, o global marcou a televisão, foi militante comunista e morreu jovem, vítima de duas causas graves de morte.

No ar em A Viagem, um dos grandes nomes da televisão morreu aos 60 anos após ficar 30 dias internado e sofrer de duas causas gravíssimas de morte: septicemia e falência múltipla dos órgãos. O ator Cláudio Mamberti, que dá vida a Geraldão, nos deixou em 2001 e marcou a arte brasileira.

Trajetória de sucesso

O ator era irmão de Sérgio Mamberti (1939 − 2021), eterno Doutor Victor do Castelo Rá-Tim-Bum, e começou a sua carreira de forma amadora no teatro no elenco da peça A Filha de Rapaccini. Elefoi apresentado a autores consagrados por Patrícia Galvão e, na década de 60, se filiou e foi militante do Partido Comunista Brasileiro.

Foi em 1961 que ele estreou profissionalmente com a peça Antigone América. Em 1965, fez parte da companhia de Cacilda Becker e entrou no elenco de A Farsa do Santo Milagreiro. No cinema, ele integrou grandes sucessos como O Quatrilho (1995) e Baile Perfumado (1997).

Nas novelas, marcou com o personagem na obra de Ivani Ribeiro, mas também esteve em outras produções: foi Delegado Antero em Sinhá Moça (1986); Paulão em Uga Uga (2000) e Carlos Abreu em O Amor Está no Ar (1997). Seu último papel na televisão foi em Você Decide (2000) e no cinema fez Sonhos Tropicais como Manoel Romão em 2001. Mamberti deixou dois filhos: Caio e Thomaz, cada um fruto de um casamento.

Morte

Mamberti morreu aos 60 anos em 19 de setembro de 2001. Ele deu entrada no hospital por conta de problemas respiratórios e ficou internado por 30 dias. O ator sofreu com uma falência múltipla de órgãos e uma septicemia - uma inflamação aguda no corpo causada por vírus, fungos ou bactérias. O corpo foi cremado na Vila Alpina em São Paulo.

