Ator de A Viagem leva vida longe da TV e se dedica à criação de cavalos e gado

O ator Maurício Mattar volta a aparecer na Globo como Téo na reprise de A Viagem, que está no ar no Vale a Pena Ver de Novo

O ator Maurício Mattarvolta ao ar na Globo com a reprise da novela A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo. Na trama que foi ao ar originalmente em 1994, ele interpretou Téo, que era um arquiteto casado com Diná (Christiane Torloni) e pai de Patty (Viviane Ribeiro). Hoje, aos 61 anos, ele leva uma vida longe dos holofotes.

Proprietário do Haras Kirk, em Minas Gerais, o artista se dedica à criação de cavalos da raça Mangalarga Marchador e de gado Nelore. O local leva o sobrenome de origem inglesa que ele herdou do pai. Em entrevista a coluna Play, do jornal O Globo, ele contou detalhes.

"Para fazer alguma coisa na vida, a gente tem que fazer aquilo por que a gente tem amor, tem paixão. E aí veio a história do cavalo e logo depois veio a história do Nelore. Comecei a entender, pesquisar, estudar. Hoje eu já tenho uma boa cabeçadinha, estou primando pela genética e buscando as pessoas que eu vejo que têm o mesmo diapasão daquilo que eu busco para mim"

Atualmente, ele tem feito também uma série de shows nos quais homenageia a novela de 1994 da qual participou ao cantar 'A Viagem', sucesso do Roupa Nova que foi tema de abertura da trama assinada por Ivani Ribeiro.

Vida pessoal de Mauricio Mattar

Casado desde 2017 com Shay Dufau, o ator é pai de Ilha, de 5 anos. Ele também tem outros três filhos: Petra, do relacionamento com Fabiana Sá; Rayra, com Flavia Gracie; e Luã Yvys, fruto da união com Elba Ramalho.

