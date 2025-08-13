Armando Babaioff exibe foto inédita com seu namorado

Intérprete do Vanderson na novela Dona de Mim, da Globo, Armando Babaioff esbanja romantismo em foto abraçado com seu namorado

O ator Armando Babaioff, que interpreta o Vanderson na novela Dona de Mim, da Globo, esbanjou romantismo nas redes sociais ao compartilhar uma foto inédita com seu namorado, Victor Novaes. Os dois apareceram abraçados durante uma viagem para a Escócia.

Nas redes sociais, o astro global compartilhou as fotos de sua viagem para a Europa para apresentar o espetáculo Tom na Fazenda no Festival de Edimburgo. “Incrível! Fomos indicados pelo The Guardian como um dos 20 espetáculos imperdíveis deste verão durante o Festival de Edimburgo. Ser destacado por um dos maiores veículos de comunicação do Reino Unido, ao lado de nomes consagrados como Brian Cox, é uma conquista especial para um espetáculo brasileiro”, declarou.

Vale lembrar que Armando e Victor se conhecem há mais de 15 anos e começaram a namorar há cinco anos. Recentemente, o ator falou sobre o lado profissional do namorado, que cuida do financeiro do espetáculo do amado. "Eu chamo ele de departamento de marketing. É ele quem vende ingressos [risos]. É o cara que entende de rede social, de internet, controle de tráfego, direção de arte... Ele é um publicitário. Eu coloquei o publicitário para vender uma peça de teatro, essa é a verdade", disse ele ao Gshow.

Homenagem para Armando Babaioff

Em 2024, o ator Armando Babaioff completou 43 anos de idade e ganhou uma declaração para lá de especial do namorado, o tradutor e produtor Victor Novaes. Em celebração a data especial, através das redes sociais, Victor publicou um clique descontraído do artista usando um chapéu rosa e o parabenizou por mais um ano de vida. Com um longo texto emocionante, o companheiro de Armando não poupou elogios ao amado.

"Não sei, pode ser que eu ainda mude de ideia. Geminiano muda de ideia o tempo inteiro, graças a 'Deus'! Mas, à medida que vou ficando mais velho, eu tenho perdido a crença nessa coisa dos milagres divinos, dos santos, dos anjos, dos deuses. Cada dia mais tenho me agarrado às coisas reais, à força da natureza, aos movimentos cíclicos do universo e da vida; que regem esse planeta lindo em que vivemos", iniciou ele na legenda.

"E quando eu olho para esse garoto, de chapéu cor de rosa, eu vejo beleza. Sim, um gatinho! Mas eu vejo beleza lá dentro do seu olhar, na sua força, na sua essência, na sua alma, na sua alegria de viver. Muita gente conhece o Babaioff. Eu conheço o babaioff mas também conheço o Nando, o Nandinho, o Ninim. Com toda sua potência, com toda sua generosidade, com todas suas alegrias, sorrisos… e também com as suas dores, suas tristeza, fragilidades, seus lamentos", continuou o namorado de Armando Babaioff.

Em seguida, Victor Novaes se derreteu ao falar sobre a felicidade em poder viver ao lado de Armando e compartilhar cada momento da vida. "E é aí que, cada vez mais, eu acredito que o nosso encontro nessa vida faz todo o sentido e não foi acaso. É como se o universo tivesse mexido todos os pauzinhos para que a gente pudesse um dia se encontrar, se olhar e se reconhecer um no outro. Como amigos, como parceiros de vida, como amantes, como fortalezas. E é isso! A gente se encontrou!", declarou.

E completou: "Meu amor, que privilégio o meu conviver contigo. Que privilégio a vida nos deu em cruzar o caminho. Com todas as alegrias e dores que possam existir, é muito bom e bonito dividir contigo essa nossa passagem rápida por aqui; por essa dimensão, por esse planeta que ainda tem tanta beleza pra gente vê! Te amo, te admiro e te celebro. E te acho um cowboy lindo de chapéu cor de rosa!".

