Apresentador do MasterChef é demitido ao ser alvo de denúncias de conduta imprópria

Apresentador do MasterChef no Reino Unido, Gregg Wallace se pronuncia após a emissora de TV aceitar as denúncias contra ele

O apresentador Gregg Wallace, que comandou o MasterChef do Reino Unido, foi demitido da emissora e não tem chance de retorno ao ser alvo de denúncias de conduta imprópria. Nesta semana, a produtora Banijay, responsável pela atração, divulgou um relatório para confirmar que aceitou 45 acusações contra o comunicador.

As acusações envolvem contato físico indesejado, andar sem roupa no ambiente de trabalho, linguagem inapropriada e comentários culturalmente insensíveis ou racistas. A investigação contra ele durou alguns meses e foi feita por um escritório de advocacia externo a partir de pessoas que relataram experiências inadequadas com o apresentador nos programas de TV e em eventos.

Com isso, Gregg Wallace foi formalmente demitido do trabalho. O presidente-executivo da Banijay UK Patrick Holland afirmou: “Lamentamos profundamente qualquer pessoa que tenha sido afetada por esse comportamento e não tenha se sentido capaz de se manifestar na época, ou cuja queixa não tenha sido tratada adequadamente”. Por sua vez, a rede BBC, que transmite o MasterChef, lamentou a omissão às denúncias e afirmou que deveriam ter agido antes.

Então, Gregg Wallace se desculpou pelas denúncias contra ele e disse que lamenta pelo sofrimento que causou. “Por oito meses, minha família e eu vivemos sob uma nuvem. Julgamento pela mídia, alimentado por boatos e caça-cliques. Nenhuma das acusações graves contra mim foi acatada. Eu contestei a questão restante ao toque indesejado, mas tive que aceitar uma diferença de percepção e lamento profundamente qualquer sofrimento causado. Nunca foi intencional. Nunca tive a intenção de prejudicar ou humilhar. Sempre tentei trazer carinho e apoio ao MasterChef, na tela e fora dela”, declarou.

Por fim, o apresentador criticou a postura da BBC. "No final, a BBC me deixou exposto ao julgamento da mídia e aos danos que isso deixa em seu rastro. Para aqueles que demonstraram gentileza, obrigado. Isso importa. Isso foi brutal. Para um homem da classe trabalhadora com um jeito direto, a radiodifusão moderna se tornou um lugar perigoso. Eu fui a manchete desta vez. Mas não serei o último. Haverá mais vítimas se a BBC continuar nesse caminho, onde proteger seu legado é mais importante do que proteger pessoas. De minha parte, com total respaldo jurídico, considerarei meu próximo passo", afirmou.