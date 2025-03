Após viagem, Ana Maria Braga se declara ao vivo para o namorado: 'Amado'

A apresentadora Ana Maria Braga falou sobre o período de férias e a viagem especial que realizou ao lado do namorado, Fábio Arruda

Ana Maria Braga está de volta ao 'Mais Você'! Após passar alguns dias de férias em Corumbau, litoral sul da Bahia, a apresentadora retornou cheia de energia à atração matinal da TV Globo nesta segunda-feira, 10.

No início do programa, Ana Maria celebrou sua volta e aproveitou para comentar sobre a viagem que realizou ao lado do namorado, Fábio Arruda. Além de aproveitarem a praia nos últimos dias, o casal também realizou um passeio especial de quadriciclo.

"Depois de uma semana maravilhosa, faz um bem para a alma, recomendo para todo mundo, de vez em quando, tirar um respiro por mais que você goste do que faça. É importante dormir até acordar, curtir a tranquilidade. Você volta renovada! Foi uma pausa abençoada, debaixo desse céu azul em meio à praia, aproveitei para ler, que agrega. Tomei sol, que faz bem, respirei ar puro e quilômetros de ninguém", declarou ela.

Em seguida, a comunicadora fez uma declaração ao vivo para o companheiro: "Muita paz na companhia do meu Fábio amado, com muita alegria. Diz que a gente para conhecer alguém - faz tempo que estou viajando com o Fábio, há quatro anos - precisa viajar junto, vê o quanto você entende, se entende no silêncio, na alegria, no gosto similar ou divergente, sempre com o olhar carinhoso com o outro", concluiu.

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Fábio Arruda assumiram publicamente o namoro somente há cerca de um ano, em 2023. Discretos, os dois optaram por viver o romance longe dos holofotes.

Como Ana Maria Braga conheceu o namorado?

A apresentadora Ana Maria Braga abriu o coração ao falar sobre seu relacionamento discreto com o jornalista Fábio Arruda. Apesar de estarem juntos desde março de 2022, o casal assumiu publicamente o namoro há cerca de um ano, em 2023.

Durante participação no 'Altas Horas', da TV Globo, Ana Maria revelou como conheceu o companheiro. Segundo o relato da apresentadora do 'Mais Você', os dois se encontraram pela primeira vez nos corredores da emissora; confira detalhes!

