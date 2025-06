Marcelo Serrado é o novo Lucas Silva e Silva e rebate comparações

Na nova temporada da série Mundo da Lua, da TV Cultura, o ator Marcelo Serrado revive o personagem Lucas Silva e Silva, que fez sucesso com Luciano Amaral nos anos 1990

O ator Marcelo Serrado irá estrear como Lucas Silva e Silva na nova temporada da série Mundo da Lua, da TV Cultura . Sucesso dos anos 1990, o seriado traz de volta o icônico protagonista, mas agora, adulto e pai de Emília Silva e Silva, interpretada por Sabrina Souza. Na primeira versão, o ator Luciano Amaral, então com nove anos, deu vida ao personagem, mas sua ausência no elenco da nova produção dividiu os fãs.

Em entrevista à CARAS Brasil, Serrado comentou sobre as eventuais comparações que os telespectadores venham a fazer diante da troca de atores . Em sua fala, o ator citou uma obra famosa como exemplo de substituição no elenco: "É como você fazer [a franquia] 007 com outros atores. Se passaram 30 anos na história, entraram outros personagens também. Então, 'não dou bola' para as comparações e faço o meu trabalho.", pontuou.

Sobre viver o Lucas, famoso pelo bordão 'Alô, Alô, planeta terra chamando!', Marcelo falou sobre a preparação para interpretar o personagem:"Eu quis trazer leveza [ao personagem]. A protagonista é a criança, então fazemos isso para servir a ela. Antes era ele [Lucas] que sonhava, agora é ela [Emilia]. Então, tentei fazer algo mais jocoso, mais divertido porque este é um personagem que está sempre se divertindo, rindo, brincando, fazendo piadinhas... Eu tentei fazer uma coisa bem leve.", explicou.

Por que Luciano Amaral não está na série?

Em março, o ator e jornalista Luciano Amaral justificou a sua ausência na continuação de Mundo da Lua em entrevista dada à coluna F5, da Folha de São Paulo.

"Antes de tudo, quero deixar claro o quanto compreendo e respeito a importância de 'Mundo da Lua' para tantas pessoas. É exatamente por reconhecer esse valor que a The Walt Disney Company do Brasil, minha atual contratante, autorizou, sim, minha participação na nova versão da série, ao contrário do que algumas pessoas estão especulando por aí", disse.

E continou "Desde o início das tratativas, deixei claro o meu interesse em reviver o personagem, tanto que acordei com a Disney o meu afastamento para viabilizar a participação no projeto. Porém, a proposta feita ficou bem abaixo do que é praticado hoje no mercado e, durante as negociações, a produção resolveu seguir por um caminho diferente, sem a minha participação, como vem sendo divulgado", afirmou.

A produção

A série Mundo da Lua, originalmente exibida pela TV Cultura entre os anos de 1991 e 1992, foi criada pelo ator Flávio de Souza. A trama segue Lucas Silva e Silva, um menino de 10 anos, vivido por Luciano Amaral, que registrava histórias imaginárias em um gravador presenteado por seu avô Orlando, vivido por Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006).

34 anos depois, na nova temporada, Marcelo Serrado vive Lucas na fase adulta, como piloto de aviões. Casado e pai da protagonista, Emília, uma menina de nove anos, a criança herda de seu pai o aparelho de gravação, e também, a paixão por registrar as suas aventuras imaginárias.

Com direção de geral e artística de João Daniel Tikhomiroff, o elenco é composto por nomes como Sabrina Souza (Emília), Marcelo Serrado (Lucas Silva e Silva), Pathy Dejesus (Isabella Silva e Silva), Bárbara Bruno (Carolina) e Antônio Fagundes, que retoma o papel como Rogério.

A estreia acontecerá no dia 28 de junho às 19h, na TV Cultura.

