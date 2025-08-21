CARAS Brasil
Após sair da Globo, Rodrigo Bocardi já tem novo trabalho. Saiba qual

O jornalista Rodrigo Bocardi foi demitido da Rede Globo há sete meses, mas agora anuncia seu novo canal: "Dá a voz a você”

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 21h05

Rodrigo Bocardi
Rodrigo Bocardi - Foto: Reprodução / Instagram

Nesta semana, o jornalista Rodrigo Bocardi utilizou suas redes sociais para anunciar sua nova plataforma online, o Boca TV. O ex-apresentador do Bom Dia São Paulo publicou uma série de vídeos em seu perfil no Instagram para divulgar o novo projeto.

Com a frase de efeito “O canal que dá a voz a você”, o mais novo trabalho de Bocardi pretende interagir diretamente com os cidadãos e seu público nas redes sociais. “Este canal leva o meu nome, mas ele é nosso. Ele existe por conta de vocês. Foi pensado por causa da demanda de vocês. Então significa o que? Que ele só vai funcionar se todos nós estivermos juntos”, explicou Rodrigo em uma de suas publicações sobre o assunto.

Hoje, o jornalista anunciou que o projeto funciona da seguinte forma: os cidadãos fazem denúncias sobre casos de interesse público e encaminham, em forma de vídeo, para o número do WhatsApp do Boca TV. Os vídeos são divulgados e a equipe do canal prometeu ir em busca da solução.

O novo projeto empolgou internautas e atraiu vários comentários positivos ao ex-apresentador. “Sucesso meu amigo”, comentou um seguidor. “Quero acompanhar, mas estou ansiosa pra entender, como e quando será o seu, o nosso Boca TV. Não vejo a hora”, disse uma fã animada. “Deus te abençoe, muito sucesso. Logo mais vou enviar meu vídeo”, relatou uma usuária.

Carreira de Rodrigo Bocardi

O jornalista Rodrigo Bocardi trabalhou por 25 anos na Rede Globo, sendo 11 deles como apresentador do Bom Dia São Paulo, onde ganhou grande reconhecimento e carisma do público.

Após ser demitido da emissora, em janeiro de 2025, Bocardi foi cotado pela direção de jornalismo do SBT, para migrar de emissora. O contrato nunca aconteceu.

Ele optou por criar seu próprio canal, assim como alguns jornalistas de grandes emissoras também fizeram. Eles utilizaram da fama e do reconhecimento que ganharam ao longo dos anos na televisão para transformar em visualização, engajamento e monetização.

Leia também: Demitido da Globo, Rodrigo Bocardi abre o jogo e revela se voltará à TV

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

